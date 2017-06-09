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09.06.2017 15:04

В Пулково появился большой одуванчик добра

Памятник миру и добру в виде одуванчика появился на площади у петербургского аэропорта в пятницу, 9 июня. Планируется, что такие цветы «расцветут» в ста воздушных гаванях мира.
В Пулково появился большой одуванчик добра
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

Как сообщили в пресс-службе Смольного, цветок из бронзы и гранита весом полторы тонны вырос на высоту три с половиной метра. Идея памятника принадлежит президенту Международной академии доброты, скульптору Григорию Потоцкому. По задумке автора, широко распахнутые в приветствии ладони с изображенными на них глазами говорят об искренности и чистоте намерений, а шапка в форма шара должна напомнить о нашей планете.

По всему миру уже установлено 30 таких памятников, в том числе в Китае, в Эстонии, во Франции, Австрии, Мексике. В России проект поддержал бизнесмен Аркадий Пекаревский, который планирует установить ещё сто таких композиций  в аэропортах разных городов мира, потому что именно здесь «пересекаются жизни миллионов людей». На реализацию отводится десять лет.

В Пулково уверены, что «Одуванчик» станет прекрасным дополнением арт-пространства петербургского аэропорта.

В Пулково появился большой одуванчик добра


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