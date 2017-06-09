Банк «Санкт-Петербург» признан лучшим банком для корпоративных клиентов

В Москве состоялась церемония вручения международной премии «Банковское дело», которая ежегодно присуждается банкам за высокие достижения и вклад в развитие банковской системы России.

В этом году престижной награды, как лучший региональный банк для корпоративных клиентов, удостоился Банк «Санкт-Петербург».

Экспертный совет премии оценивал, в первую очередь, финансовые достижения номинантов – совокупный капитал, клиентскую базу, объем кредитов, выданных корпоративным клиентам за прошедший год. Помимо финансовых результатов, весомым аргументом в пользу банка «Санкт-Петербург» стала развитая инфраструктура.

Решающим же критерием в присуждении премии стал особый подход к обслуживанию корпоративных клиентов. Эксперты отметили широкий ассортимент услуг, который предлагается корпоративным клиентам – для каждой сферы бизнеса предусмотрены оптимальные условия и набор банковских продуктов с учетом особых потребностейбизнеса в регионе. Достижением 2016 года, по мнению жюри, стал ряд универсальных небанковских продуктов для бизнеса.

Высокие оценки заслужил интернет-банк для бизнеса. Так, в 2016 году появились уникальные возможности для участников ВЭД: «Котировальная доска» позволяет конвертировать валюты по самым выгодным курсам, а «Кабинет ВЭД» объединил всю необходимую информацию и сервисы для работы с иностранными контрагентами. Популярностью у клиентов пользовался новый бесплатный сервис «Светофор», который позволяет проверять надежность контрагента перед отправкой перевода.

Почетную награду – платиновую звезду – от имени банка получила директор Дирекции корпоративного бизнеса Виктория Щагина.

– Быть отмеченными такой престижной премией – большая честь для нашего банка – подчеркнула она. – За последний год мы действительно многого достигли и гордимся своими результатами. Признание наших заслуг экспертным сообществом и представителями таких организаций, как Ассоциация российских банков и Ассоциация региональных банков много значит для нас и вдохновляет на дальнейшее развитие и новые свершения.

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