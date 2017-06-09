В "Образцовом квартале" дарят балконы

Стартовали продажи в новом ЖК «Образцовый квартал 3». Жилой комплекс будет состоять из трёх четырёхэтажных домов.

На старте продаж предлагаются специальные условия при покупке квартир в доме №3. Широкие остеклённые балконы достанутся первым покупателям бесплатно!

ЖК «Образцовый квартал 3» расположен в зелёной исторической зоне Петербурга – рядом с городом Пушкин. И в традициях Пушкина осваивается вся территория Проекта «На Царскосельских холмах» – жилые комплексы строятся малоэтажными с широкими бульварами, детскими и спортивными площадками. Озеленение ведётся с самого начала строительства – высаживаются крупномерные деревья, кустарники.

Жилой комплекс «Образцовый квартал 3» станет примером комфортного и современного жилья. При строительстве используется множество современных технологий. Лифты «Schindler» будут опускаться до уровня земли, что очень удобно для семей с детьми. Планировки в европейском стиле: просторные кухни, вместительные гардеробные, уютные гостиные с эркерами или широкими остеклёнными балконами. В квартирах на последних этажах предусмотрена возможность устройства каминов.

Застройщик, учитывая современные тенденции планировочных решений, предлагает квартиры с возможностью объединения гостиной, кухни и холла. Такое открытое пространство позволит реализовать самые смелые дизайнерские решения.

Высота потолков – 3 м

Площадь кухонь – от 9 до 15 кв.м

В домах 1 и 2 – квартиры с эркерами

В доме 3 – квартиры с балконами

Квартиры сдаются с подготовкой «под чистовую отделку»

Комфортный первый этаж – высота от уровня земли до подоконника – 1,94 м

Дома в «Образцовом квартале 3», как и во всех остальных наших проектах, строятся по кирпично-монолитной технологии из энергоэффективных и экологичных материалов.

Ввод в эксплуатацию «Образцового квартала 3» планируется в IV квартале 2018 г.

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