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09.06.2017 13:44

Прокуратура заставила садоводов тщательнее прибрать сквер Петергофа

Подведомственное Смольному садово-парковое предприятие, ухаживающее за зелёными зонами в Петродворцовом районе Петербурга, просмотрело груду мусора. Вмешательство прокуратуры вылилось в выговор для невнимательных сотрудников.

Как сообщили 9 июня в пресс-службе горпрокуратуры, в сквер между Ораниенбаумским шоссе и Собственным проспектом в Петергофе сотрудники прокуратуры пришли в апреле после жалобы местных жителей. Осмотр показал, что десять квадратных метров открытого грунта засыпаны твёрдыми бытовыми отходами, полиэтиленом и металлическими банками.

По данным надзорного органа, за чистоту зелёной зоны отвечает садово-парковое предприятие «Флора», которое нарушило возложенные законом обязанности. Как сказано на сайте самой компании, на обслуживании «Флоры» находится 1060,09 га зелени в границах Петродворцового района Петербурга. Благоустройством, озеленением и уборкой предприятие занимается по заказу комитета по благоустройству Смольного.

В представлении на имя директора «Флоры» прокуратура потребовала всё убрать и наказать виновных. К середине мая от мусора избавились и дисциплинарно наказали двух сотрудников предприятия.

В самой компании «Фонтанке» объяснили, что свалку под только растаявшим снегом проглядели, но в настоящее время всё уже убрано. Источником мусора назвали соседнее кафе и добавили, что нечистоплотного соседа обязали поставить мусорные баки.


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