Еще
14:14 09.06.2017
Пришлите свою новость!
14:14
Склон у Макаровского моста в Кронштадте сделают общедоступным
14:10
Сборная Новой Зеландии прилетела в Петербург
14:02
СМИ: Пакистан готовит 20-тысячный контингент для отправки в Катар
13:50
Дрозденко просит Минтранс сделать дорогу Выборг - Светогорск федеральной
13:44
Прокуратура заставила садоводов тщательнее прибрать сквер Петергофа
13:39
После празднования Дня России мосты в Петербурге останутся сведёнными
13:23
Слуцкий возглавил «Халл Сити»
13:14
В ЗакСе решили не медлить с изменением закона о выборах губернатора Петербурга
13:09
Из-за Кубка конфедераций в центре Петербурга меняют движение
13:00
Перед Кубком конфедераций в Петербурге стали меньше эвакуировать машины
12:57
СМИ: «Зенит» может приобрести Фредди Гуарина из «Шанхая Шэньхуа»
12:51
В ЗакСе проголосовали против референдумов об отзыве оппозиционных депутатов
12:41
Сарсания: Дзюбе может понадобиться операция на колене
12:35
Снайдер может вернуться в чемпионат Испании
12:29
Ректорат мечниковского университета призвал студентов не выходить на акцию Навального
12:24
Суд отказал ФСБ в аресте саентолога по делу об экстремизме
12:20
Под Анапой построили аттракцион мирового уровня
12:14
Смертельное ДТП на дамбе: легковушку выкинуло на камни
12:11
Путин: Террористы готовят новые планы по дестабилизации Центральной Азии и южных регионов России
11:58
«Газпром нефть» направила на дивиденды рекордную сумму
11:48
Горожанам разрешили купаться в Безымянном озере
11:45
Путин предложил восстановить работу контактной группы ШОС по Афганистану
11:37
ВЦИОМ: Треть россиян уверена, что патриотом можно быть и за границей
11:31
Путин встретился с лидерами ШОС
11:24
Почти 1600 гей-браков зарегистрировали в Финляндии за месяц
11:18
Депутата Митрохина задержали за участие в акции против реновации в Москве
11:08
ООН насчитала в рядах ИГ 20 тысяч человек
11:02
Эрдоган одобрил закон об отправке военных в Катар
10:45
Кличко отрекся от недвижимости в Гамбурге и Лос-Анджелесе
10:37
Ночные автобусы в Петербурге будут работать 3 ночи подряд
10:25
8 украинских пограничников пострадали при обстреле поселка под Мариуполем
10:17
Грабители ворвались к 96-летнему уроженцу Петрограда и связали его скотчем
10:11
В петербургских магазинах обнаружили поддельный пломбир
10:05
Парламент Японии разрешил императору отречься от престола
09:59
Ввод визового режима с РФ обойдется Украине в $75 млн
09:50
На дамбе разбились две легковушки
09:42
Пистолеты-пулемёты и винтовку Мосина нашли в квартире в центре Петербурга
09:34
Благотворительные фонды Катара обвинили в поддержке терроризма
09:31
За бомбу на "Пионерской" приняли завтрак пассажира
09:26
СМИ: Российские пилоты массово уезжают в Китай
09:18
Момент схода поезда с рельсов в Белоострове попал на видео
09:10
На Шотмана обнаженный мужчина упал с высоты
08:53
Россия ограничила ввоз мяса и сыра из Бразилии
08:45
Адвокат Трампа не разрешил ему отвечать в Твиттере на заявления экс-директора ФБР
08:37
Первый чартер из Японии на южные Курилы стартует на следующей неделе
08:27
В вестибюле метро «Пионерская» ждут взрывотехников
08:21
Глава МИД Катара летит в Москву
08:13
Премьер Британии переизбралась в парламент
08:05
Сошедшая с рельсов в Белоострове электричка отогнана с места происшествия
01:55
В Михайловском саду покажут Малевича и Маяковского
01:40
В “Родине” продолжится ретроспектива Лопушанского
01:20
«Крылья на Неве» поймают волну у Заячьего острова
01:00
В Госдуме предложили выносить террористам смертные приговоры с отсрочкой
00:55
Путин рассказал про симпатии к американскому сенатору Маккейну
00:42
Facebook в поисках менеджера для работы с российскими властями
00:35
Контрактник из Соснового Бора сбил двоих в Петербурге
00:27
На место ЧП с электричкой в Белоострове выехали следователи
08/06
В Москве погибла внучка Никиты Хрущёва
08/06
Электричка сошла с рельсов в Белоострове
08/06
Под Лугой третью неделю горит полигон с отходами
08/06
Губернатор утвердил новый состав Топонимической комиссии
08/06
Ребенок неделю ходил с 6-сантиметровым осколком стекла в шее
08/06
В бухте Севастополя взорвали донную мину весом в тонну
08/06
СК проверил связь упавших с моста в Мурманске подростков с «группами смерти»
08/06
Фурсенко согласился не менять слова гимна "Зенита"
08/06
В юрслужбе ЗакСа сочли невозможным референдум по отзыву оппозиционных депутатов
08/06
Мотоциклисту-растеряхе с ЗСД донесли еще четыре миллиона
08/06
Сергей Фурсенко рассказал болельщикам "Зенита" о победе в Лиге Европы и новых футболистах
08/06
Водитель «Мерседеса» сгорел после ДТП во Всеволожском районе
08/06
Госстройнадзор: Храм Святой Нины в Полежаевском парке построен без разрешения
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
09.06.2017 13:39

После празднования Дня России мосты в Петербурге останутся сведёнными

 

Все мосты в Петербурге останутся сведенными в ночь на 13 июня.

Как 9 июня сообщает «Мостотрест», решение принято для удобства горожан, которые будут возвращаться домой после празднования Дня России. Исключением станет Тучков мост — ночное движение по нему из-за ремонта закрыто до 23 июля.

В этом году график разводки переправ в Северной столице изменился — Дворцовый и Троицкий мосты открывают для судоходного движения на 15 минут раньше — в 01:10 и 01:20 соответственно.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
09.06.2017 11:38

Tele2 и ТрансТелеКом запустят виртуального оператора

Tele2 и компания ТрансТелеКом (ТТК) подписали соглашение о создании виртуального оператора ТТК Mobile.
«Лондон Парк»
09.06.2017 10:30

Компания Л1 начинает заселение жилого комплекса «Лондон Парк»

С 29 июня 2017 года начнется вручение ключей жильцам первого и второго корпусов ЖК «Лондон Парк». 575 семей, а именно столько квартир в сданных домах, отпразднуют новоселье.
«Премьер Палас»
08.06.2017 10:38

Компания Л1 объявила о заселении второй очереди ЖК «Премьер Палас»

В период с 19 по 26 июня будет проходить вручение ключей жильцам второй очереди жилого комплекса «Премьер Палас». Новоселье отпразднует 304 семьи: именно столько квартир находится в четырех корпусах, общая площадь которых составляет более 35 000 квадратных метров.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
После празднования Дня России мосты в Петербурге останутся сведёнными
В ЗакСе решили не медлить с изменением закона о выборах губернатора Петербурга
Перед Кубком конфедераций в Петербурге стали меньше эвакуировать машины
В ЗакСе проголосовали против референдумов об отзыве оппозиционных депутатов
Горожанам разрешили купаться в Безымянном озере
Ночные автобусы в Петербурге будут работать 3 ночи подряд
Губернатор утвердил новый состав Топонимической комиссии
В юрслужбе ЗакСа сочли невозможным референдум по отзыву оппозиционных депутатов
Госстройнадзор: Храм Святой Нины в Полежаевском парке построен без разрешения
Станцию дегазации на «Новоселках» начнут строить к концу года
Как отметить День России: гид «Фонтанки»
Прорыв бюджетной плотины
Яхтенный мост – он есть, но его как бы нет
Сто метров до реновации
Почему таксисты не хотят на светлую сторону
Офшорный след на Гагарина
Маршрутки поехали мимо закона
Минкульт нанес КГИОПу третий удар
Лето в Петербурге будет в среду
Эрмитаж теряет время и деньги
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Момент схода поезда с рельсов в Белоострове попал на видео

ГУ МЧС по городу Севастополю

В бухте Севастополя взорвали донную мину весом в тонну

В Петербурге мотоциклист выбросил 12 миллионов на ветер

Новости компаний
Tele2
09.06.2017 11:38
Tele2 и ТрансТелеКом запустят виртуального оператора
Tele2 и компания ТрансТелеКом (ТТК) подписали соглашение о создании виртуального оператора ТТК Mobile.
«Лондон Парк»
09.06.2017 10:30
Компания Л1 начинает заселение жилого комплекса «Лондон Парк»
С 29 июня 2017 года начнется вручение ключей жильцам первого и второго корпусов ЖК «Лондон Парк». 575 семей, а именно столько квартир в сданных домах, отпразднуют новоселье.
«Премьер Палас»
08.06.2017 10:38
Компания Л1 объявила о заселении второй очереди ЖК «Премьер Палас»
В период с 19 по 26 июня будет проходить вручение ключей жильцам второй очереди жилого комплекса «Премьер Палас». Новоселье отпразднует 304 семьи: именно столько квартир находится в четырех корпусах, общая площадь которых составляет более 35 000 квадратных метров.
Филиал «Северо-Западный» банка ВТБ
07.06.2017 12:48
Розничный филиал ВТБ в Санкт-Петербурге в 1 квартале 2017 года увеличил выдачи ипотечных кредитов на 60%
Филиал «Северо-Западный» банка ВТБ в Санкт-Петербурге по итогам 1 квартала 2017 года показал рост по основным показателям розничного бизнеса.
07.06.2017 10:09
Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ
11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
06.06.2017 17:37
Проект КОТ “Новоселье: Городские кварталы”: “Дельта” поднимается над уровнем земли
Возведение четвертой очереди строительства проекта КОТ “Новоселье: городские кварталы” ведется полным ходом.
«Дом на Кирочной»
06.06.2017 15:04
Setl City приступает к передаче ключей собственникам квартир в «Доме на Кирочной»
Компания Setl City с 7 июня приступает к процедуре предъявления готовых квартир в элитном «Доме на Кирочной» в историческом центре Петербурга.
КЕЙ
06.06.2017 08:00
КЕЙ объяснил рост популярности квадрокоптеров
Беспилотные летательные аппараты для фото- и видеосъемки (они же дроны или квадрокоптеры) стремительно набирают популярность у потребителей. Согласно прогнозам, рост массового рынка дронов до 2020 года составит 19% годовых.
www.ivi.ru
01.06.2017 11:17
Портал www.ivi.ru представляет три новых фильмах о необычной дружбе
Друг, в котором можно быть уверенным на 100% — огромная ценность. Познакомьтесь с кинопремьерами 2017 года, чтобы убедиться: дружба существует.
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37
Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем
30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.