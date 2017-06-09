После празднования Дня России мосты в Петербурге останутся сведёнными

Все мосты в Петербурге останутся сведенными в ночь на 13 июня.

Как 9 июня сообщает «Мостотрест», решение принято для удобства горожан, которые будут возвращаться домой после празднования Дня России. Исключением станет Тучков мост — ночное движение по нему из-за ремонта закрыто до 23 июля.

В этом году график разводки переправ в Северной столице изменился — Дворцовый и Троицкий мосты открывают для судоходного движения на 15 минут раньше — в 01:10 и 01:20 соответственно.