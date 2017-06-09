В ЗакСе решили не медлить с изменением закона о выборах губернатора Петербурга

Комитет по законодательству петербургского парламента 9 июня проголосовал за поправки к третьему чтению к закону о выборах губернатора. Как сообщает корреспондент "Фонтанки", изменения коснутся уточнения СМИ, привлекаемых к предвыборной агитации, и срока подачи жалоб на действия избиркомов.

Поправки были поддержаны региональным отделением Минюста, единственный вопрос возник у представителя "Партии Роста" Сергея Трохманенко. "Выборы по плану в 2019 году, у нас ещё много времени, зачем торопиться и принимать поправки сейчас?" – спросил он у председателя комитета по законодательству Дениса Четырбока.

"Мы должны быть готовы в любую секунду", – ответил тот.

Несмотря на это возражение, за поправки проголосовали большинство депутатов. Их утвердят на одном из ближайших заседаний городского парламента.