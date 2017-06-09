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09.06.2017 13:09
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Из-за Кубка конфедераций в центре Петербурга меняют движение

Об ограничениях движения транспорта в связи с проведением Кубка конфедераций в Петербурге сообщают 9 июня УГИБДД по городу и области и комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

В центре города несколько улиц закрываются на месяц, с 10 июня до 10 июля. В Петроградском районе закрытия большей частью краткосрочные, на дни матчей и на время подготовительных мероприятий. Но они затрагивают важные городские маршруты, что в конечном итоге создает пробки.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».


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8 июня ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал жилой комплекс Fusion, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Выборгском районе Санкт-Петербурга в пяти минутах ходьбы от станции метро «Выборгская».
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09.06.2017 12:50
«Группа ЛСР» открыла в Санкт-Петербурге специальный дом для инвалидов
Новый социальный объект открылся на территории жилого комплекса «Новая Охта». Проект Дом сопровождаемого проживания для людей с нарушениями интеллектуального и физического развития реализован полностью на средства «Группы ЛСР».
www.n-gk.ru
09.06.2017 12:30
Сайт КОТ “Новоселье: Городские кварталы” признан лучшим на рынке недвижимости
Ассоциация риэлторов СПб и ЛО назвала ПОБЕДИТЕЛЕЙ XI ИНТЕРНЕТ-ПРЕМИИ WEB-REALTOR-2017. Церемония награждения состоялась на днях в отеле “Амбассадор”.
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