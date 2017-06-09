Из-за Кубка конфедераций в центре Петербурга меняют движение

Об ограничениях движения транспорта в связи с проведением Кубка конфедераций в Петербурге сообщают 9 июня УГИБДД по городу и области и комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

В центре города несколько улиц закрываются на месяц, с 10 июня до 10 июля. В Петроградском районе закрытия большей частью краткосрочные, на дни матчей и на время подготовительных мероприятий. Но они затрагивают важные городские маршруты, что в конечном итоге создает пробки.

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