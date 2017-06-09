Перед Кубком конфедераций в Петербурге стали меньше эвакуировать машины

В период подготовки к Кубку конфедераций в Северной столице стали меньше эвакуировать машины. Как объяснили чиновники на заседании комитета по законодательству городского парламента 9 июня, это связано с нехваткой ресурсов, сообщает корреспондент "Фонтанки".

По данным представителей Смольного, в среднем по городу стали эвакуировать на 40% меньше машин, чем в прошлом году, а в Центральном районе — на 60%.

По данным профильного комитета, в Северной столице 64-65% автовладельцев платят за перемещение и хранение машины на штрафстоянке в тот же день, менее одного 1% заплатили с отсрочкой, и 34% не платят совсем, в связи с чем с начала года было направлено уже 400 исков в суд к неплательщикам, по 262 судом уже вынесено решение.

Сейчас в Петербурге базовый тариф на эвакуацию составляет 2,7 тыс. рублей, на хранение на штрафстоянке — 48 рублей в час. По мнению петербургских депутатов, тарифная сетка рассчитана с ошибками и не соответствует рыночным расценкам.