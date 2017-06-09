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09.06.2017 12:56

Аккредитован ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ»

Аккредитован ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ГК «Эталон»

8 июня ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал жилой комплекс Fusion, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Выборгском районе Санкт-Петербурга в пяти минутах ходьбы от станции метро «Выборгская».

Квартиры в жилом комплексе бизнес-класса можно приобрести с привлечением ипотечного кредита с процентной ставкой от 10,75% годовых. Минимальный первоначальный взнос: от 0% от стоимости квартиры (при наличии погашенной ипотеки). Банк «Санкт-Петербург»  предоставляет кредит на срок до 25 лет. Лимит кредита: до 12 млн рублей.  

Жилой комплекс Fusion будет включать 9-этажное здание на 110 квартир, паркинг на 83 автомобиля и детский сад. В комплексе представлены как просторные однокомнатные, так и эксклюзивные пятикомнатные квартиры.

Fusion возводится вблизи исторического центра Санкт-Петербурга и набережной Большой Невки, на тихой улице на границе между Выборгским и Петроградским районами. Проект окружен развитой инфраструктурой: образовательные, медицинские и спортивные учреждения, а также магазины, банки и кафе находятся в непосредственной близости от нового комплекса. По соседству располагаются Гренадерский и Сампсониевский сады. Ввод ЖК Fusion в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2019 года.

Справка о ГК «Эталон»
 


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8 июня ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал жилой комплекс Fusion, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Выборгском районе Санкт-Петербурга в пяти минутах ходьбы от станции метро «Выборгская».
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