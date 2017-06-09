СМИ: «Зенит» может приобрести Фредди Гуарина из «Шанхая Шэньхуа»

По информации источника, Гуарин согласился перебраться в Петербург. На данный момент клубы ведут переговоры по поводу возможного трансфера игрока. Примерная стоимость перехода футболиста оценивается в 6,5 миллионов евро.

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