СМИ: «Зенит» может приобрести Фредди Гуарина из «Шанхая Шэньхуа»
Петербургский «Зенит» проявляет интерес к колумбийскому полузащитнику «Шанхая Шэньхуа» Фредди Гуарину.
30-летнего хавбека в составе сине-бело-голубых хочет видеть новый наставник команды Роберто Манчини, со ссылкой на Calciomercato сообщает 9 июня "Свободная пресса".
По информации источника, Гуарин согласился перебраться в Петербург. На данный момент клубы ведут переговоры по поводу возможного трансфера игрока. Примерная стоимость перехода футболиста оценивается в 6,5 миллионов евро.