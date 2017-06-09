В ЗакСе проголосовали против референдумов об отзыве оппозиционных депутатов

Комитет по законодательству петербургского парламента 9 июня проголосовал против референдумов об отзыве мандатов у оппозиционных депутатов и запрете анонимности в Интернете. Как сообщает корреспондент "Фонтанки", решение поддержали единогласно.

Основанием для рекомендации отказа стало заключение юридической службы парламента. Специалисты пришли к выводу, что последствия принятия таких референдумов могут нести правовую неопределённость, также поставленные вопросы противоречат действующему законодательству.

Напомним, что в конце мая стало известно, что инициативная группа из 20 человек предложила провести два референдума, документы были поданы в Горизбирком и сочтены комиссией корректными за рекордные сроки — 1,5 дня.

Граждане, близкие к партии «Единая Россия», хотели получить ответ горожан на 2 вопроса.

"Считаете ли Вы необходимым отозвать депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва Амосова Михаила Ивановича, Вишневского Бориса Лазаревича, Дмитриеву Оксану Генриховну, Ковалева Алексея Анатольевича, Резника Максима Львовича, Трохманенко Сергея Владимировича?" – так был сформулирован первый.

"Считаете ли Вы необходимым обязать граждан, использующих сеть Интернет на территории Санкт-Петербурга, удостоверять свою личность при использовании сети Интернет в порядке, предусмотренном законом Санкт-Петербурга?" – так звучал второй вопрос.

Позже в Законодательном собрании инициировали поправки к закону о референдуме, ужесточающие возможность его проведения: численность инициативной группы была увеличена с 20 до 300 человек. В комитете по законодательству городского парламента пояснили это тем, что «институт референдума перестал восприниматься как особая форма волеизъявления граждан, а стал одним из инструментов манипуляции».