«Группа ЛСР» открыла в Санкт-Петербурге специальный дом для инвалидов

Новый социальный объект открылся на территории жилого комплекса «Новая Охта». Проект Дом сопровождаемого проживания для людей с нарушениями интеллектуального и физического развития реализован полностью на средства «Группы ЛСР». Это первый подобный проект не только в Санкт-Петербурге, но и в России.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, генеральный директор «Группы ЛСР» Андрей Молчанов, президент Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей-инвалидов ГАООРДИ Маргарита Урманчеева, а также представители Администрации Санкт-Петербурга, Законодательного собрания, Комитета по социальной политике и Администрации Красногвардейского района.

Организация проживания людей с ограниченными возможностями широко распространена в Европе, в частности в Германии. Дом сопровождаемого проживания в жилом комплексе «Новая Охта» – первый проект подобного типа не только в Санкт-Петербурге, но и в России. Проект реализован на собственные средства «Группы ЛСР» и передан ГАООРДИ в безвозмездное пользование сроком на 10 лет.

Фото предоставлены компанией «Группа ЛСР»

В Дом сопровождаемого проживания уже заселились первые 12 жителей. Всего здесь будут проживать 19 человек с нарушениями развития в возрасте от 25 до 42 лет. Это люди, чьи родители в силу возраста и проблем со здоровьем не могут заботиться о своих взрослых детях-инвалидах. У каждого жителя Дома своя комната со всеми удобствами и мебелью. Обеспечивать их комфортное проживание, а также обслуживать дом будут 23 социальных работника, включая консультантов, психологов и других специалистов.

В трехэтажном здании есть все необходимое для людей с особенностями развития: кухня, лифт, общая гостиная, помещение для мытья колясок, прачечная на каждом этаже и прочие удобства. На территории «Новой Охты» планируется также организовать различные мастерские, досуговые центры и другие объекты для жизнедеятельности постояльцев Дома.



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