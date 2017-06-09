Сарсания: Дзюбе может понадобиться операция на колене

Нападающему "Зенита" Артему Дзюбе может понадобиться операция на колене.

Об этом сообщает 9 июня «Спорт-Экспресс» со ссылкой на ТАСС и спортивного директора клуба Константина Сарсанию. Хавбек из-за проблем с коленом пропустил два сбора национальной команды России и не сыграет на Кубке конфедераций – 2017.

"Есть определенные проблемы с коленом при высоких нагрузках, которые не позволяют ему в полную силу работать – колено начинает опухать, – сказал Сарсания. – Сейчас тренерский штаб решит – либо ему предстоит, так сказать, мини-операция, и тогда он пропустит месяц, либо будут какие-либо другие выходы. Ситуация должна проясниться в понедельник".

Дзюба в минувшем сезоне провел 33 матча во всех турнирах, забив 14 голов.