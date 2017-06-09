Снайдер может вернуться в чемпионат Испании

Полузащитник "Галатасарая" Весли Снайдер может перейти в "Севилью" или "Валенсию".

Согласно El Gol Digital, футболист и турецкий клуб не заинтересованы в продолжении сотрудничества, в связи с чем голландец всерьез рассматривает вариант с возвращением в чемпионат Испании, сообщает 9 июня «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что в услугах Снайдера заинтересован лично новый наставник "Зенита" Роберто Манчини. В прошлом сезоне хавбек провел 33 матча за "Галатасарай", в которых забил пять мячей и сделал 17 передач. За стамбульский клуб он выступает с 2013 года. Ранее он играл в составе "Аякса", "Реала" и "Интера".