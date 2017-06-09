Ректорат мечниковского университета призвал студентов не выходить на акцию Навального

В преддверии Дня России ректорат СЗГМУ им. Мечникова обратился к студентам с призывом быть стойкими и не поддаваться на провокацию массовых беспорядков. Обращение размещено на официальном сайте вуза.

«12 июня государственный праздник — День суверенитета России. В северной столице России — в нашем городе Санкт-Петербурге на нескольких площадках будут проходить праздничные мероприятия, цель которых — поддержка президента В.В. Путина в укреплении демократии в России, преодолении технологического отставания, развитии социального общества в нашей стране.

Вы, граждане России, — будущее страны. Вы политически активные граждане. Вы озабочены решением стоящих перед вами задач и преодолением вызовов, стоящих перед страной", – говорится на сайте.

Руководство университета отмечает в обращении, что в стране существуют сторонники Алексея Навального, "который, используя актуальные проблемы современного общества, планирует совершение ряда провокационных действий, посредством недовольства в студенческой среде".

"Массовые беспорядки, нарушения общественного порядка — противоправные действия, которые влекут за собой создание неуправляемой ситуации.

Как эти действия могут отразиться на вас? Не нанесет ли это вред вашему будущему, реализации ваших целей и становлению вас как будущих специалистов?" – спросили студентов в руководстве университета и тут же дали ответ: "Подумайте о том, какой вред может быть нанесен престижу нашей страны, нашего города, нашего ВУЗа, в котором вы получаете знания, умения, навыки!

Можно ли изменить жизнь в стране? Можно! Законным и демократическим путем! Упорной работой и учебой! Не поддавайтесь на провокации! Не допускайте беспорядков!".

Отметим, что в Петербурге сторонникам Навального не разрешили проводить 12 июня акцию против коррупции. Накануне в штабе политика заявили, что намерены присоединиться к согласованному военно-патриотическому мероприятию на Марсовом поле. А столичные власти согласовали митинг против коррупции 12 июня на проспекте Академика Сахарова в ответ на заявку директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова.