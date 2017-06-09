Суд отказал ФСБ в аресте саентолога по делу об экстремизме

Невский суд отказал 9 июня в заключении под стражу пятого фигуранта расследования деятельности саентологов. Констанция Есаулкова отпущена под домашний арест.

Как сообщает Санкт-Петербургский городской суд, следствие ФСБ обратилось с ходатайством о страже для Есаулковой до 5 августа. Адвокат Чалина предоставила документы, согласно которым ее подзащитная имеет жилплощадь для нахождения под домашним арестом и пользователи этой площади не возражают против соседства.

«Ходатайство не удовлетворено, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – уточнили в горсуде.

20 апреля 2016 года ФСБ возбудила против саентологов дело по незаконному предпринимательству с извлечением дохода 276 млн рублей – предполагаемой выручки от платных курсов и программ «Дианетика: эволюция науки» и «Мини-шляпа». Месяц назад были возбуждены дела по экстремистскому сообществу и унижению достоинства. ФСБ посчитала преступной систему дисциплинарных взысканий в церкви.

Всего задержаны пять саентологов, четверо арестованы.