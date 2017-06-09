Путин: Террористы готовят новые планы по дестабилизации Центральной Азии и южных регионов России

Президент России Владимир Путин заявил, что террористы «Исламского государства» (ИГ; группировка запрещена в РФ) готовят новые планы по дестабилизации ситуации в южных регионах страны, а также в Центральной Азии. Об этом он сообщил в пятницу, 9 июня, в ходе заседания лидеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в узком составе, сообщает пресс-служба Кремля.

«Не могут не настораживать и попытки обосновавшихся на афганской земле террористов распространить свою преступную деятельность на наши государства. В странах ШОС созданы и действуют подпольные ячейки игиловцев — это показало расследование теракта у нас в России, в Петербурге», — подчеркнул Путин.

"По имеющимся данным, ИГИЛ готовит новые планы по дестабилизации Центральной Азии и южных регионов России, поэтому нужно укреплять координацию спецслужб государств Шанхайской организации сотрудничества, в том числе по линии региональной антитеррористической структуры", – добавил президент России.

В начале мая глава государства, комментируя нападение на петербургское метро, заявил, что террористические атаки угрожают большинству стран СНГ. Он также констатировал, что ситуация с международным терроризмом в мире не улучшается.

3 апреля 2017 в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Сенная» и «Технологический институт» прогремел взрыв. В результате погибли 16 человек — 15 жертв и один предполагаемый смертник – Акбаржон Джалилов. На сегодняшний день по делу об организации теракта проходит 11 человек, некоторым из них уже предъявлены обвинения.