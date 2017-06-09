«Газпром нефть» направила на дивиденды рекордную сумму

Акционеры «Газпром нефти» приняли решение выплатить дивиденды по итогам 2016 года в размере 50,64 млрд рублей, или 10,68 рубля на одну обыкновенную акцию. Решение принято 9 июня в ходе годового общего собрания акционеров в Санкт-Петербурге.

Объем дивидендов соответствует 25,3% чистой прибыли группы «Газпром нефть» по стандартам МСФО, которая по итогам 2016 года составила 200,2 млрд рублей, сообщает RNS.

Ранее самые крупные дивиденды «Газпром нефть» выплачивала по итогам 2013 года — 44,47 млрд рублей, или 9,38 рубля на акцию.

Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определено 26 июня 2017 года.

Суммарные дивиденды «Газпром нефти» за 2015 год составили 6,47 рубля на акцию. На дивиденды было направлено 28% от чистой прибыли по МСФО, то есть 30,7 млрд рублей.