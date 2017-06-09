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09.06.2017 11:58

«Газпром нефть» направила на дивиденды рекордную сумму

Акционеры «Газпром нефти» приняли решение выплатить дивиденды по итогам 2016 года в размере 50,64 млрд рублей, или 10,68 рубля на одну обыкновенную акцию. Решение принято 9 июня в ходе годового общего собрания акционеров в Санкт-Петербурге.

Объем дивидендов соответствует 25,3% чистой прибыли группы «Газпром нефть» по стандартам МСФО, которая по итогам 2016 года составила 200,2 млрд рублей, сообщает RNS.

Ранее самые крупные дивиденды «Газпром нефть» выплачивала по итогам 2013 года — 44,47 млрд рублей, или 9,38 рубля на акцию.

Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определено 26 июня 2017 года.

Суммарные дивиденды «Газпром нефти» за 2015 год составили 6,47 рубля на акцию. На дивиденды было направлено 28% от чистой прибыли по МСФО, то есть 30,7 млрд рублей.


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09.06.2017 11:42
Аэрофлот вошел в топ-20 авиаперевозчиков мира по пассажиропотоку по версии британского агентства OAG
Аэрофлот вошел в топ-20 авиаперевозчиков мира по предельному пассажиропотоку по версии авторитетного британского агентства OAG.
www.newnordic-thailand.com
09.06.2017 09:00
В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика NewNordicGroup
В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания NewNordicGroup предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
«Эталон»
06.06.2017 12:10
АО «Эталон ЛенСпецСМУ» присвоен рейтинг на уровне ruA+
02 июня 2017 г. рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) пересмотрело рейтинг кредитоспособности АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в соответствии с новой методологией (вступила в силу 18.04.2017) на уровне ruA+ (что соответствует рейтингу А+(I) по ранее применявшейся шкале)
«Эталон ЛенСпецСМУ»
05.06.2017 12:26
«Эталон ЛенСпецСМУ» и Санкт-Петербург подписали на ПМЭФ соглашение о намерениях реализовать первый в России проект ГЧП по строительству соцобъектов
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Мы хотим дышать чистым воздухом, работать в тепле и уюте, и при этом меньше платить за свет, воду, тепло. В наше время одно не исключает другое — современные технологии и организация управления недвижимостью позволяют уменьшить вероятность всевозможных неприятностей
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Как сообщает Минприроды России, с 1 июля 2017 года производители пиломатериалов будут обязаны вносить данные о сделках в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) учета древесины и сделок с ней.
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Агентство Standard&Poor’s (S&P) повысило краткосрочные рейтинги долговых обязательств Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в иностранной и местной валюте до уровня «В» с уровня «С».
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Эксперты КЕЙ рассказали о преимуществах и эволюции SSD-накопителей
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