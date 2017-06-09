Сайт КОТ “Новоселье: Городские кварталы” признан лучшим на рынке недвижимости

Ассоциация риэлторов СПб и ЛО назвала ПОБЕДИТЕЛЕЙ XI ИНТЕРНЕТ-ПРЕМИИ WEB-REALTOR-2017. Церемония награждения состоялась на днях в отеле «Амбассадор».

УК «Новоселье» первенствовала в номинации «Лучший сайт проекта рынка недвижимости»

Решение о награждении принимало профессиональное жюри, в которое входили ведущие эксперты и консультанты рынка жилищного строительства, интернет-маркетинга, а также руководители крупнейших риэлторских компаний.

Директор по маркетингу УК «Новоселье» Алексей Муравьев на церемонии награждения отметил, что награда именно в данной номинации очень важна для компании. Ведь создание максимально интересного, информационного и удобного сайта – ответственная и кропотливая работа.