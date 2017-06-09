Сайт КОТ “Новоселье: Городские кварталы” признан лучшим на рынке недвижимости

Еще
14:13 09.06.2017
Пришлите свою новость!
14:10
Сборная Новой Зеландии прилетела в Петербург
14:02
СМИ: Пакистан готовит 20-тысячный контингент для отправки в Катар
13:50
Дрозденко просит Минтранс сделать дорогу Выборг - Светогорск федеральной
13:44
Прокуратура заставила садоводов тщательнее прибрать сквер Петергофа
13:39
После празднования Дня России мосты в Петербурге останутся сведёнными
13:23
Слуцкий возглавил «Халл Сити»
13:14
В ЗакСе решили не медлить с изменением закона о выборах губернатора Петербурга
13:09
Из-за Кубка конфедераций в центре Петербурга меняют движение
13:00
Перед Кубком конфедераций в Петербурге стали меньше эвакуировать машины
12:57
СМИ: «Зенит» может приобрести Фредди Гуарина из «Шанхая Шэньхуа»
12:51
В ЗакСе проголосовали против референдумов об отзыве оппозиционных депутатов
12:41
Сарсания: Дзюбе может понадобиться операция на колене
12:35
Снайдер может вернуться в чемпионат Испании
12:29
Ректорат мечниковского университета призвал студентов не выходить на акцию Навального
12:24
Суд отказал ФСБ в аресте саентолога по делу об экстремизме
12:20
Под Анапой построили аттракцион мирового уровня
12:14
Смертельное ДТП на дамбе: легковушку выкинуло на камни
12:11
Путин: Террористы готовят новые планы по дестабилизации Центральной Азии и южных регионов России
11:58
«Газпром нефть» направила на дивиденды рекордную сумму
11:48
Горожанам разрешили купаться в Безымянном озере
11:45
Путин предложил восстановить работу контактной группы ШОС по Афганистану
11:37
ВЦИОМ: Треть россиян уверена, что патриотом можно быть и за границей
11:31
Путин встретился с лидерами ШОС
11:24
Почти 1600 гей-браков зарегистрировали в Финляндии за месяц
11:18
Депутата Митрохина задержали за участие в акции против реновации в Москве
11:08
ООН насчитала в рядах ИГ 20 тысяч человек
11:02
Эрдоган одобрил закон об отправке военных в Катар
10:45
Кличко отрекся от недвижимости в Гамбурге и Лос-Анджелесе
10:37
Ночные автобусы в Петербурге будут работать 3 ночи подряд
10:25
8 украинских пограничников пострадали при обстреле поселка под Мариуполем
10:17
Грабители ворвались к 96-летнему уроженцу Петрограда и связали его скотчем
10:11
В петербургских магазинах обнаружили поддельный пломбир
10:05
Парламент Японии разрешил императору отречься от престола
09:59
Ввод визового режима с РФ обойдется Украине в $75 млн
09:50
На дамбе разбились две легковушки
09:42
Пистолеты-пулемёты и винтовку Мосина нашли в квартире в центре Петербурга
09:34
Благотворительные фонды Катара обвинили в поддержке терроризма
09:31
За бомбу на "Пионерской" приняли завтрак пассажира
09:26
СМИ: Российские пилоты массово уезжают в Китай
09:18
Момент схода поезда с рельсов в Белоострове попал на видео
09:10
На Шотмана обнаженный мужчина упал с высоты
08:53
Россия ограничила ввоз мяса и сыра из Бразилии
08:45
Адвокат Трампа не разрешил ему отвечать в Твиттере на заявления экс-директора ФБР
08:37
Первый чартер из Японии на южные Курилы стартует на следующей неделе
08:27
В вестибюле метро «Пионерская» ждут взрывотехников
08:21
Глава МИД Катара летит в Москву
08:13
Премьер Британии переизбралась в парламент
08:05
Сошедшая с рельсов в Белоострове электричка отогнана с места происшествия
01:55
В Михайловском саду покажут Малевича и Маяковского
01:40
В “Родине” продолжится ретроспектива Лопушанского
01:20
«Крылья на Неве» поймают волну у Заячьего острова
01:00
В Госдуме предложили выносить террористам смертные приговоры с отсрочкой
00:55
Путин рассказал про симпатии к американскому сенатору Маккейну
00:42
Facebook в поисках менеджера для работы с российскими властями
00:35
Контрактник из Соснового Бора сбил двоих в Петербурге
00:27
На место ЧП с электричкой в Белоострове выехали следователи
08/06
В Москве погибла внучка Никиты Хрущёва
08/06
Электричка сошла с рельсов в Белоострове
08/06
Под Лугой третью неделю горит полигон с отходами
08/06
Губернатор утвердил новый состав Топонимической комиссии
08/06
Ребенок неделю ходил с 6-сантиметровым осколком стекла в шее
08/06
В бухте Севастополя взорвали донную мину весом в тонну
08/06
СК проверил связь упавших с моста в Мурманске подростков с «группами смерти»
08/06
Фурсенко согласился не менять слова гимна "Зенита"
08/06
В юрслужбе ЗакСа сочли невозможным референдум по отзыву оппозиционных депутатов
08/06
Мотоциклисту-растеряхе с ЗСД донесли еще четыре миллиона
08/06
Сергей Фурсенко рассказал болельщикам "Зенита" о победе в Лиге Европы и новых футболистах
08/06
Водитель «Мерседеса» сгорел после ДТП во Всеволожском районе
08/06
Госстройнадзор: Храм Святой Нины в Полежаевском парке построен без разрешения
08/06
В Петербурге арестовали мурманскую дворянку за кухонный гарнитур на полмиллиона
Предыдущие новости
Архив материалов
Технологии Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
09.06.2017 12:30

Сайт КОТ “Новоселье: Городские кварталы” признан лучшим на рынке недвижимости

Сайт КОТ “Новоселье: Городские кварталы” признан лучшим на рынке недвижимости
www.n-gk.ru

Ассоциация риэлторов СПб и ЛО назвала ПОБЕДИТЕЛЕЙ XI ИНТЕРНЕТ-ПРЕМИИ WEB-REALTOR-2017. Церемония награждения состоялась на днях в отеле «Амбассадор».

УК «Новоселье»  первенствовала в номинации «Лучший сайт проекта рынка недвижимости»

Решение о награждении принимало профессиональное жюри, в которое входили ведущие эксперты и консультанты рынка жилищного строительства, интернет-маркетинга, а также руководители крупнейших риэлторских компаний.

Сайт КОТ “Новоселье: Городские кварталы” признан лучшим на рынке недвижимости

Директор по маркетингу УК «Новоселье» Алексей Муравьев на церемонии награждения отметил, что награда именно в данной номинации очень важна для компании. Ведь создание максимально интересного, информационного и удобного сайта – ответственная и кропотливая работа.

- Победа на «WEB-REALTOR-2017» дает мне чувство удовлетворения. Совместно с разработчиками сайта, компанией Cakelabs мы долго работали над сайтом нашего проекта КОТ «Новоселье: городские кварталы» и действительно очень старались. Лично для меня этот сайт был водоразделом, символом перехода к профессиональному позиционированию, продвижению и становления проекта «Новоселье: Городские кварталы» как более зрелого. Мы разработали новый фирменный стиль, поменяли логотип и отразили все изменения в облике проекта на новом сайте. Добавили больше возможностей посетителям сайта оставить заявку или забронировать квартиру прямо с сайта. Добавили видео о локации, чтобы показать, как преимущества проекта, так и преимущества локации, сделали описание планировок, сделали 3D-тур по квартирам. Проставили UTM-метки и прописали цели для расчета конверсии (достижении цели). Мы сделали не только сайт с отличным дизайном и контентом, но и подготовились к сбору статистики, анализу и улучшению интернет-кампаний. Как результат количество первичных обращений в отдел продаж только по каналу «интернет/сайт проекта» за 4 месяца 2017 года превысило количество первичных обращений за весь 2016 год. С момента запуска нового сайта количество уникальных посетителей выросло в два раза. При этом глубина просмотров увеличилась, при сохранении количества отказов и увеличении времени нахождения на сайте – отмечает Алексей Муравьев.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
www.n-gk.ru
09.06.2017 12:30

Сайт КОТ “Новоселье: Городские кварталы” признан лучшим на рынке недвижимости

Ассоциация риэлторов СПб и ЛО назвала ПОБЕДИТЕЛЕЙ XI ИНТЕРНЕТ-ПРЕМИИ WEB-REALTOR-2017. Церемония награждения состоялась на днях в отеле “Амбассадор”.
Tele2
09.06.2017 11:38

Tele2 и ТрансТелеКом запустят виртуального оператора

Tele2 и компания ТрансТелеКом (ТТК) подписали соглашение о создании виртуального оператора ТТК Mobile.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
06.06.2017 12:26

Клиенты Банка «Санкт-Петербург» могут открыть счета дистанционно

Такая возможность доступна в интернет-банке i2B для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Сайт КОТ “Новоселье: Городские кварталы” признан лучшим на рынке недвижимости
Tele2 и ТрансТелеКом запустят виртуального оператора
Американский спутник связи выведен на орбиту "Протоном" и "Бризом"
Реестр добропорядочных сайтов
Новый «сноуден» США – снова женщина
Как создать популярный телеграм-канал
Клиенты Банка «Санкт-Петербург» могут открыть счета дистанционно
КЕЙ объяснил рост популярности квадрокоптеров
КЕЙ объяснил, что важно при выборе климатической техники
Apple представили новый iMac, iPad и умную колонку
Реестр добропорядочных сайтов
Новый «сноуден» США – снова женщина
Как создать популярный телеграм-канал
Виталик Бутерин: Выгнать «волков» из системы блокчейн невозможно
Госдума подбирается к Telegram
Эльдар Муртазин: «Возможно, мы сейчас в состоянии кибервойны»
Суды собрали коллекцию запрещенных сайтов
«Котлин» мирового программирования
Свидетели плоской Земли
Предохраняться надо
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Момент схода поезда с рельсов в Белоострове попал на видео

ГУ МЧС по городу Севастополю

В бухте Севастополя взорвали донную мину весом в тонну

В Петербурге мотоциклист выбросил 12 миллионов на ветер

Новости компаний
www.n-gk.ru
09.06.2017 12:30
Сайт КОТ “Новоселье: Городские кварталы” признан лучшим на рынке недвижимости
Ассоциация риэлторов СПб и ЛО назвала ПОБЕДИТЕЛЕЙ XI ИНТЕРНЕТ-ПРЕМИИ WEB-REALTOR-2017. Церемония награждения состоялась на днях в отеле “Амбассадор”.
Tele2
09.06.2017 11:38
Tele2 и ТрансТелеКом запустят виртуального оператора
Tele2 и компания ТрансТелеКом (ТТК) подписали соглашение о создании виртуального оператора ТТК Mobile.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
06.06.2017 12:26
Клиенты Банка «Санкт-Петербург» могут открыть счета дистанционно
Такая возможность доступна в интернет-банке i2B для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
КЕЙ
06.06.2017 08:00
КЕЙ объяснил, что важно при выборе климатической техники
Современный рынок климатический техники отличается большим разнообразием устройств: от простейших моделей вентиляторов и масляных радиаторов до комплексных сплит-систем и систем климат-контроля «Умного дома».
КЕЙ
06.06.2017 08:00
КЕЙ объяснил рост популярности квадрокоптеров
Беспилотные летательные аппараты для фото- и видеосъемки (они же дроны или квадрокоптеры) стремительно набирают популярность у потребителей. Согласно прогнозам, рост массового рынка дронов до 2020 года составит 19% годовых.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.06.2017 15:08
Платя за метро картами Банка «Санкт-Петербург», можно получить Cash back
10 рублей от суммы поездки в метро, оплаченной на турникете в петербургском метро, вернется в виде cash back при оплате картами Банка «Санкт-Петербург».
Tele2
05.06.2017 11:23
Tele2 стала лидером по LTE-покрытию в Московском метрополитене
Tele2 обеспечила скоростным интернетом более половины станций столичного метро, став лидером по покрытию сети 4G в подземке.
Tele2
02.06.2017 18:02
Tele2 запускает услугу для пользователей навигаторов и мобильных карт
У Tele2 заработала новая услуга «Плюс навигация», которая позволяет частным и корпоративным абонентам пользоваться картами и навигатором без ограничения трафика в поездках по России.
КЕЙ
30.05.2017 08:00
КЕЙ ответил, какие процессоры в ноутбуках потребляют меньше всего энергии
Развитие современных ноутбуков и других носимых гаджетов во многом зависит от двух связанных друг с другом параметров — габаритов устройства и времени работы от аккумулятора без внешней подзарядки.
КЕЙ
25.05.2017 08:00
КЕЙ поможет с выбором робота-пылесоса
Бытовые роботы - автоматические устройства, способные функционировать практически без участия человека, пока что остаются относительной редкостью.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.