Сайт КОТ “Новоселье: Городские кварталы” признан лучшим на рынке недвижимости
Ассоциация риэлторов СПб и ЛО назвала ПОБЕДИТЕЛЕЙ XI ИНТЕРНЕТ-ПРЕМИИ WEB-REALTOR-2017. Церемония награждения состоялась на днях в отеле «Амбассадор».
УК «Новоселье» первенствовала в номинации «Лучший сайт проекта рынка недвижимости»
Решение о награждении принимало профессиональное жюри, в которое входили ведущие эксперты и консультанты рынка жилищного строительства, интернет-маркетинга, а также руководители крупнейших риэлторских компаний.
Директор по маркетингу УК «Новоселье» Алексей Муравьев на церемонии награждения отметил, что награда именно в данной номинации очень важна для компании. Ведь создание максимально интересного, информационного и удобного сайта – ответственная и кропотливая работа.
- Победа на «WEB-REALTOR-2017» дает мне чувство удовлетворения. Совместно с разработчиками сайта, компанией Cakelabs мы долго работали над сайтом нашего проекта КОТ «Новоселье: городские кварталы» и действительно очень старались. Лично для меня этот сайт был водоразделом, символом перехода к профессиональному позиционированию, продвижению и становления проекта «Новоселье: Городские кварталы» как более зрелого. Мы разработали новый фирменный стиль, поменяли логотип и отразили все изменения в облике проекта на новом сайте. Добавили больше возможностей посетителям сайта оставить заявку или забронировать квартиру прямо с сайта. Добавили видео о локации, чтобы показать, как преимущества проекта, так и преимущества локации, сделали описание планировок, сделали 3D-тур по квартирам. Проставили UTM-метки и прописали цели для расчета конверсии (достижении цели). Мы сделали не только сайт с отличным дизайном и контентом, но и подготовились к сбору статистики, анализу и улучшению интернет-кампаний. Как результат количество первичных обращений в отдел продаж только по каналу «интернет/сайт проекта» за 4 месяца 2017 года превысило количество первичных обращений за весь 2016 год. С момента запуска нового сайта количество уникальных посетителей выросло в два раза. При этом глубина просмотров увеличилась, при сохранении количества отказов и увеличении времени нахождения на сайте – отмечает Алексей Муравьев.