Горожанам разрешили купаться в Безымянном озере

Озеро Безымянное в Красносельском районе Петербурга оказалось единственным, в котором можно освежиться без вреда для здоровья.

Как сообщили 9 июня в городском управлении Роспотребнадзора, специалисты проверили качество воды и состояние пляжей двух десятков городских водоемов. Исследование показало, что купание в Суздальских озерах, Ольгинском и Колонистском прудах, в озере Разлив, в Финском заливе, в Малой Невке и самой Неве чревато различными последствиями для организма, сопряженными с посещением врача.

В Роспотребнадзоре утешили, что песок на всех городских пляжах соответствует нормативам и на нем можно спокойно загорать, хотя в Петербурге за последние два месяца наблюдаются только отрицательные погодные рекорды.

Пятница, 2 июня, с осадками и максимальными дневными +7,8 градуса вошла в тройку самых холодных дней, уступив 1930-му и 1935 годам. Жертвой непогоды стала пожилая женщина, которая насмерть замёрзла на остановке.