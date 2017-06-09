Президент России Владимир Путин предложил восстановить работу контактной группы ШОС по Афганистану. Такое предложение он сделал 9 июня на саммите глав стран — участниц ШОС в Астане.

"Очевидно, что ставка на военное решение внутриафганского конфликта бесперспективна. Россия, как и все партнеры по ШОС, последовательно выступает за политическое урегулирование через договоренности между самими афганцами. Шанхайская организация сотрудничества могла бы активнее работать и на этом направлении. Предлагаем возобновить приостановленную в 2009 году деятельность контактной группы ШОС-Афганистан", — заявил Путин.

"США и НАТО вот уже 15 лет ведут операции против талибов. Однако военная и внутриполитическая обстановка в стране продолжает деградировать. Это является, пожалуй, самым серьёзным источником угроз для безопасности региона Шанхайской организации сотрудничества", – добавил российский президент.

"Соединённые Штаты сейчас призывают своих союзников по НАТО, прежде всего европейцев, возобновить своё активное участие и свою активную работу в Афганистане, уговаривают европейцев. На последней сессии НАТО так и было, мы с вами об этом знаем все, – продолжил Путин. – Судя по всему, далеко не все страны – члены НАТО, в том числе европейцы, хотят втягиваться в эту работу, почти никто не хочет туда возвращаться в полноформатном режиме. Это мы тоже должны учитывать как элемент реалий, в которых мы сегодня живём".

Президент России отметил, что на фоне увеличения объема экспорта наркотиков из Афганистана ШОС имеет смысл нарастить сотрудничество с профильными структурами ООН.