Аэрофлот вошел в топ-20 авиаперевозчиков мира по пассажиропотоку по версии британского агентства OAG

Аэрофлот вошел в топ-20 авиаперевозчиков мира по предельному пассажиропотоку по версии авторитетного британского агентства OAG.

Это является стратегическим прорывом для российской авиакомпании, поставившей перед собой цель занять место в глобальной авиационной элите по ряду ключевых показателей, главным из которых является величина пассажиропотока.

При расчете этого показателя агентство OAG традиционно отдает приоритет не количеству фактически перевезенных пассажиров, а объему провозных мощностей, который авиакомпания может реально обеспечить. Рейтинг топ-20 составлен на основе предельного пассажиропотока, которого перевозчики были в состоянии достигнуть за 12 месяцев по состоянию на февраль 2017 года.

Помимо факта вхождения российского перевозчика в клуб элитных игроков отмечен «здоровый рост» провозных емкостей компании за год на 6%. Одним из важнейших преимуществ Аэрофлота назван его самолетный парк – самый молодой среди авиакомпаний, входящих в топ-20.

Комментируя данные опубликованного рейтинга, британская газета Independent также констатирует, что Аэрофлот вошел в «авиационную премьер-лигу». Причем масштабы его деятельности таковы, что на рейсах российского перевозчика «нашлось бы место для каждого взрослого жителя Великобритании».

«Главная стратегическая цель Аэрофлота, задекларированная в Стратегии развития 2011 года, – войти к 2025 году в топ-5 европейских и топ-20 глобальных авиаперевозчиков, – подчеркивает заместитель генерального директора компании по стратегии и альянсам Джорджио Каллегари. – В 2011 году многие наши оппоненты уверяли, что в обозримом будущем ни одна российская авиакомпания не сможет пробиться в мировую элиту. Теперь же это очевидный факт: Аэрофлот достигает главные цели своей Стратегии досрочно».

Агентство OAG – один из наиболее надежных источников аналитики об операционной деятельности предприятий воздушного транспорта. Обладает обширной базой данных, в которую входят сведения о более чем 900 авиакомпаний и 4 тыс. аэропортов