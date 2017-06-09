Дойчланд юбер аллес

Самая титулованная команда Кубка конфедераций - 2017, действующий чемпион мира, сборная, с которой связана одна из самых печальных страниц российского футбола, – это всё сборная Германии. «Фонтанка» знакомит с участниками домашнего КК-2017.

В следующую субботу, 17 июня, в России стартует первый в нашей стране Кубок конфедераций, своеобразная репетиция перед чемпионатом мира."Фонтанка" начинает цикл путеводителей по сборным – участницам турнира: каждый день мы будем публиковать статью о сборной, приехавшей в Россию, так, чтоб читатели "Фонтанки" ничего не пропустили и чтоб были самыми эрудированными на трибунах и у телеэкранов. Начинаем мы с чемпионов мира – сборной Германии.

По состоянию на июнь 2017 года сборная Германии занимает третье место в рейтинге ФИФА, имея в своем активе 1511 очков. Больше только у Аргентины (1626) и Бразилии (1715). Ближайший преследователь – Чили (1422). При этом в своей конфедерации (УЕФА) Германия прочно занимает первое место.

Крупнейшая победа. 16:0

Судьбы Германии и России неоднократно пересекались в мировой истории. Пересеклись они и в этот раз, к сожалению для российских футбольных болельщиков. Крупнейшей победы Германия добилась еще над сборной Российской империи. В дебютной для себя Олимпиаде в 1912 году немцы сыграли неудачно, вылетев в первом же раунде. В утешительном же турнире они забили в ворота российской сборной 16 безответных мячей. Благодаря этой встрече рекорд турнира и сборной установил Готфрид Фукс, который в том матче стал автором десяти мячей.

Самое горькое поражение. 0:9

Обидчиком стала сборная Англии 16 марта 1909 года. Игра проходила в Оксфорде и носила любительский характер. Из-за этого, кстати, многие английские футбольные историки не признают ее результат, называя крупнейшей победой над Германией матч отборочного турнира чемпионата мира – 2002, завершившийся разгромом немцев со счетом 5:1.

Рекордсмен по количеству сыгранных матчей. Лотар Маттеус

В период с 1980 по 2000 год сыграл 150 матчей за сборную Германии. В 1990 году он стал игроком года в Германии и в Европе после того, как привёл свою национальную команду к победе на чемпионате мира – 1990. В 1991 году был признан лучшим игроком года в мире. После завершения игровой карьеры еще лет десять занимался тренерской деятельностью, впрочем, без особого успеха. В настоящее время работает экспертом на немецком канале Sky Sport.

Лучший бомбардир. Мирослав Клозе

В период с 2001 по 2014 год забил 71 гол за немецкую команду в 137 матчах. К слову, по количеству матчей идет на втором месте после Маттеуса. Клозе – чемпион мира-2014, серебряный призёр чемпионата мира 2002 года и Евро-2008, обладатель бронзы мировых чемпионатов 2006 и 2010 годов, Евро-2012. Лидирует среди бомбардиров в истории чемпионатов мира (16 мячей).

Клозе единственный футболист — обладатель четырех медалей в истории чемпионатов мира. Отличался крайне редкой для профессионального футболиста благородностью на поле. Например, в 2012 году в матче своего «Лацио» против «Наполи» при счёте 0:0 Мирослав забил гол рукой. Судья взятие ворот зафиксировал, но сам немецкий нападающий сразу после этого момента подошёл к арбитру и признался, что забил не по правилам, попросив отменить собственный гол. За этот поступок Клозе аплодировали фанаты обеих команд. «Лацио» в итоге проиграл со счётом 0:3. И это не единичный случай. За несколько лет до этого эпизода, в одном из матчей чемпионата Германии Клозе признался судье, который назначил на нём пенальти, что симулировал, и попросил назначить свободный удар.

Одна из самых успешных сборных в мире

На счету Германии четыре золота чемпионатов мира (1954, 1974, 1990, 2014) и трёх чемпионатов Европы (1972, 1980, 1996). Кроме того, немцы по четыре раза привозили с чемпионатов мира серебро и бронзу, а также по три серебра и бронзы с чемпионатов Европы. Это ставит их по общему количеству медалей, завоёванных на чемпионатах мира и Европы, на первое место.

Первыми в Европе оформили «золотой дубль».

В 1972 году сборная Германии выиграла чемпионат Европы, а через два – чемпионат мира. После это достижение смогли повторить только французы и испанцы. В 2014 году немцы стали первой и пока единственной командой, которая становилась призёром на четырёх чемпионатах мира подряд (серебро в 2002, бронза в 2006 и 2010 годах и золото в 2014 году).

Главный тренер. Йоахим Лёв

В качестве футболиста играл на позиции атакующего полузащитника за «Фрайбург», «Штутгарт», «Айнтрахт» (Франкфурт), «Карлсруэ». В начале 90-х перешел в чемпионат Швейцарии, где и завершил игровую карьеру в 95-м году, во второй швейцарской лиге. Рассказывают, что Лёв после матчей покидал раздевалку позже всех. Журналистам приходилось подолгу ждать его, пока немец правильно уложит волосы и аккуратно обмотает шарф вокруг шеи. Но ожидания того стоили. Его разборы игровых эпизодов растаскивали на цитаты, настолько они были грамотными, доступно и интересно изложенными. В качестве клубного тренера наилучших результатов добился со «Штутгартом», с которым становился обладателем Кубка Германии, а также дошел до финала Кубка обладателей кубков УЕФА 1997/98. С 1 августа 2006 года возглавляет сборную Германии, до этого в течение двух лет был помощником Юргена Клинсманна.

Капитан и ветеран. Мануэль Нойер

Дебют за сборную состоялся 2 июня 2009 года в товарищеском матче против ОАЭ. С тех пор сыграл 74 матча, в которых пропустил 62 гола. 33 встречи завершил на ноль. 56 побед, 8 ничьих, 9 поражений. Рожденный 27 марта 1986 (31 год), Нойер также самый старший из основного состава. К сожалению, на Кубок конфедераций, как и большинство других звезд сборной Германии, не приедет. Капитаном сборной для участия в этом турнире выбран 23-летний полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер (17 матчей, 4 гола, 3 передачи в этом сезоне). А вот главным ветераном той сборной, которую Лёв все-таки привезет в Россию на КК-2017, оказался нападающий «Хоффенхайм» Сандро Вагнер, который не провел к своим 29 годам пока ни одной игры за взрослую сборную Германии. В текущем сезоне на его счету 11 голов за клуб.

Как попали на Кубок конфедераций

Выиграли чемпионат мира – 2014. В финале со счетом 1:0 в добавленное время обыграли Аргентину. Единственный гол на 113 минуте забил полузащитник Марио Гётце.

Кто едет на Кубок конфедераций

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв еще год назад говорил, что не собирается брать на турнир лучших игроков. Он рассматривает этот турнир только как проверку ближайшего резерва. В итоге все так и получилось. В окончательном составе ведущих игроков сборной Германии не найти. Впрочем, назвать его слабым все равно язык не повернется. Все футболисты играют в основных составах команд из главных чемпионатов Европы.

Полностью состав выглядит так:



вратари: Кевин Трапп, Бернд Лено, Марк-Андре тер Стеген;



защитники: Маттиас Гинтер, Йонас Хектор, Бенджамин Хенрихс, Йозуа Киммих, Шкодран Мустафи, Марвин Платтенхардт, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле



полузащитники и нападающие: Юлиан Брандт, Эмре Джан, Керем Демирбай, Диего Демме, Юлиан Дракслер, Леон Горетцка, Себастьян Руди, Ларс Штиндль, Сандро Вагнер, Тимо Вернер, Амин Юнес.

Расписание игр в России

Играет в группе B вместе с Камеруном, Чили и Австралией. 19 июня на стадионе «Фишт» в Сочи встречается с Австралией, начало в 18:00 мск. 22 июня на «Казань Арене» с Чили, начало в 21:00 мск. 25 июня снова на «Фиште» с Камеруном, начало в 18:00 мск.

Кубок конфедераций в Петербурге

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»