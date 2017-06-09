Tele2 и ТрансТелеКом запустят виртуального оператора

Tele2 и компания ТрансТелеКом (ТТК) подписали соглашение о создании виртуального оператора ТТК Mobile.

Частные клиенты смогут пользоваться его услугами уже летом 2017 года: сначала в Ростовской области и Краснодарском крае, затем – в течение года – во всех регионах совместного присутствия компаний.

Новый виртуальный оператор сотовой связи будет работать на базе сети Tele2. ТТК предложит клиентам свою линейку тарифных планов. В конце 2017 года компания планирует также представить пакетные конвергентные предложения, которые будут включать мобильную связь, домашний интернет и интерактивное телевидение. Комплексное подключение услуг позволит абоненту получить существенную скидку. Услуги мобильной связи от и Tele2 и ТТК будут в том числе предоставляться с использованием уникальной для России технологии LTE-450.

Компания Tele2 стала своеобразной «фабрикой» MVNO: в 2016 году «Ростелеком» запустил на базе сети Tele2 собственного виртуального оператора сотовой связи, который по итогам I квартала 2017 года набрал 224 000 абонентов. Также на сети Tele2 свои MVNO-проекты уже реализовали Сбербанк, MTT, Vtel, SPRINT и «Матрикс Телеком». Помимо этого, Tele2 подписала договор о создании виртуальных операторов с Тинькофф Банком, DannyCall, «Центр2М», «МСС-Телекомом», Mundio и MCN Telecom.