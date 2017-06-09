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09.06.2017 11:37

ВЦИОМ: Треть россиян уверена, что патриотом можно быть и за границей

Всплеск патриотизма после присоединения Крыма пошёл на спад, считают социологи. Теперь жители России не считают, что зарубежные связи соотечественников умаляют их патриотические чувства.

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, результаты которого были опубликованы 9 июня, любовь к Родине как обязательный критерий патриота назвали 77 процентов опрошенных. В 2014 году таких было 84 процента.

Россияне стали спокойнее реагировать на желание сограждан уехать в другие страны. Если три года назад 68 процентов клеймили эмигрантов «непатриотами», то сейчас число осуждающих снизилось до 52 процентов.

Улучшилось отношение к браку с иностранцами (69 процентов против 62-х в 2014 году) и к наличию счетов в зарубежных банках (43 процента против 37-ми). Также 61 процент опрошенных уже не считает, что второе гражданство автоматически лишает звания патриота, тогда как три года назад таких было 48 процентов.

Почти треть россиян полагают, что можно не знать государственную символику и всё равно испытывать патриотические чувства. Сейчас 59 процентов жителей готовы признать, что и у патриота может быть мнение, которое не совпадает с официальной позицией государства. В 2014 году это допускали 44 процента.


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