В составе Правления Банка «Санкт-Петербург» произошли изменения
Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» принял решение об избрании в состав Правления Банка Оксаны Николаевны Панченко, заместителя председателя Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Задачей заместителя председателя Правления О.Н. Панченко является управление, развитие, координация работы корпоративного бизнеса банка, обеспечение эффективного развития клиентской базы и клиентских отношений.
Оксана Николаевна Панченко имеет высшее педагогическое и высшее финансово-экономическое образование, окончила Московскую Международную Высшую Школу Бизнеса MIRBIS, в 2000-2002 гг. прошла курс обучения по программе МВА MIRBIS.
С 1997 по 2017 гг. – начальник отдела, начальник управления по работе с корпоративными клиентами, директор корпоративного блока, член Правления Райффайзенбанк Россия. В 1995 – 1997 гг. – Bank Austria филиал в Москве, старший клиентский менеджер Управления корпоративного обслуживания.
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