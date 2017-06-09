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09.06.2017 11:34

В составе Правления Банка «Санкт-Петербург» произошли изменения

В составе Правления Банка «Санкт-Петербург» произошли изменения
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» принял решение об избрании в состав Правления Банка Оксаны Николаевны Панченко, заместителя председателя Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Задачей заместителя председателя Правления О.Н. Панченко является управление, развитие, координация работы корпоративного бизнеса банка, обеспечение эффективного развития клиентской базы и клиентских отношений.

Оксана Николаевна Панченко имеет высшее педагогическое и высшее финансово-экономическое образование, окончила Московскую Международную Высшую Школу Бизнеса MIRBIS, в 2000-2002 гг. прошла курс обучения по программе МВА MIRBIS.

С 1997 по 2017 гг. – начальник отдела, начальник управления по работе с корпоративными клиентами, директор корпоративного блока, член Правления Райффайзенбанк Россия. В 1995 – 1997 гг. – Bank Austria филиал в Москве, старший клиентский менеджер Управления корпоративного обслуживания.


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ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
09.06.2017 11:34

В составе Правления Банка «Санкт-Петербург» произошли изменения

Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» принял решение об избрании в состав Правления Банка Оксаны Николаевны Панченко, заместителя председателя Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
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ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
09.06.2017 11:34
В составе Правления Банка «Санкт-Петербург» произошли изменения
Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» принял решение об избрании в состав Правления Банка Оксаны Николаевны Панченко, заместителя председателя Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
06.06.2017 12:26
Клиенты Банка «Санкт-Петербург» могут открыть счета дистанционно
Такая возможность доступна в интернет-банке i2B для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.06.2017 15:08
Платя за метро картами Банка «Санкт-Петербург», можно получить Cash back
10 рублей от суммы поездки в метро, оплаченной на турникете в петербургском метро, вернется в виде cash back при оплате картами Банка «Санкт-Петербург».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
19.05.2017 17:54
Акционеры Банка «Санкт-Петербург» направили на выплату дивидендов 20% прибыли
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