В составе Правления Банка «Санкт-Петербург» произошли изменения

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С 1997 по 2017 гг. – начальник отдела, начальник управления по работе с корпоративными клиентами, директор корпоративного блока, член Правления Райффайзенбанк Россия. В 1995 – 1997 гг. – Bank Austria филиал в Москве, старший клиентский менеджер Управления корпоративного обслуживания.

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