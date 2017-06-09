Путин встретился с лидерами ШОС

Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации, сообщает 9 июня пресс-служба Кремля.

Встреча лидеров Шанхайской организации сотрудничества прошла в узком составе, затем заседание продолжилось с участием глав делегаций стран – наблюдателей в ШОС и международных организаций.

На повестке дня саммита – текущие вопросы деятельности ШОС, борьба с терроризмом, ситуация на Ближнем Востоке и решение о предоставлении Индии и Пакистану статуса полноправных членов организации.

Президент России прибыл в Казахстан накануне. В рамках визита Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, участвующим в саммите ШОС. В ходе встречи обсуждались актуальные двусторонние и международные вопросы, в том числе подготовка предстоящего визита китайского лидера в Россию.

Кроме того, глава Российского государства присутствовал на концерте, приуроченном к открытию саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.