В офисе продаж «Группы ЛСР» на Кирочной открылся технорум

«Группа ЛСР» открыла в офисе продаж на Кирочной, 39 в Санкт-Петербурге технорум – музей технологий и материалов.

Здесь можно наглядно оценить инженерные решения и оборудование, которые запроектированы в квартирах строящихся комплексов компании.

В техноруме представлены реальные образцы сантехнического оборудования (ванная комната в полной комплектации), инженерных систем, стеклопакетов и многое другое. Для клиентов здесь также продемонстрировано детальное качество чистовой отделки квартиры в новом стандарте, а именно стены комнат, коридора и кухни. Есть пример того, как будет выглядеть холл перед входом в квартиру.

Согласно новым стандартам отделки в квартирах домов класса «комфорт», стены коридора, комнат и кухни будут оклеены фактурными виниловыми обоями под покраску, которые выдерживают несколько циклов окраски в разные цветовые гаммы. Напольное покрытие – ламинат 32 класса износостойкости, обладающий прекрасными теплоизоляционными и эстетическими свойствами. Межкомнатные двери с элементами остекления и качественной стильной фурнитурой подбираются обязательно в цвет ламината. В санузлах предусмотрена керамическая плитка с рисунком под природный камень типа «Травертин» и сантехническое оборудование более высокого класса. Кроме того, теперь в домах будут установлены практически бесшумные лифты OTIS. Изменения коснулись также входных групп: максимум остекления, крупноформатная керамическая плитка на полу, приятная цветовая гамма стен, что создаст в парадных ощущение домашнего уюта.

Квартиры «под ключ» сегодня являются наиболее востребованными в сегменте «комфорт». Качество чистовой отделки в проектах «Группы ЛСР» позволяет будущим жителям не думать о предстоящем ремонте после получения ключей, а сразу приступить к обустройству своего жилья. При этом на основе отделки квартиры можно создать любой интерьер – от классического до Нi-tech, варьируя цвет стен и подбирая стиль мебели.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»