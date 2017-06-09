Депутата Митрохина задержали за участие в акции против реновации в Москве

Около здания Госдумы на несогласованной акции против программы реновации задержан председатель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Об этом он написал в своем твиттере.

«Протест против реновации наблюдаем теперь наблюдаем из автозака», — написал он.

У здания Госдумы собрались несколько десятков человек.

Акция не была согласована с властями города.

9 июня российский парламент рассмотрит во втором чтении законопроект о программе реновации в Москве.