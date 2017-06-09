ООН насчитала в рядах ИГ 20 тысяч человек

Совет безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) опубликовал доклад об угрозе миру и безопасности со стороны террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России). В нем говорится, что на стороне ИГ воюют от 12 до 20 тыс. человек, общая численность боевиков сократилась с 2015 года.

Кроме того, в документе отмечено замедление притока в ИГ иностранных боевиков. Основываясь на этой информации, Совбез ООН полагает, что теперь боевики действуют в основном не в зонах конфликтов, а в своих странах или других регионах, куда они перемещаются.

Также в докладе говорится об источниках финансирования террористов. Они, по информации ООН, по-прежнему получают прибыль от незаконной продажи нефти и от вымогательств, но сейчас их финансирование на критическом уровне: если сейчас они получают в месяц до $100 млн, то в 2015 году эта сумма достигала $500 млн ежемесячно.

Последний громкий теракт, за который взяло на себя ответственность ИГ, — это нападение в Иране на парламент страны и мавзолей аятоллы Хомейни. По сведениям МВД Ирана, погибли 12 человек, 42 получили ранения. По мнению экспертов, целью суннитских радикалов, организовавших теракты, было послать сигнал исламскому миру: даже на фоне конфликта, вспыхнувшего между монархиями Персидского залива, не следует воспринимать шиитский Иран как очаг стабильности.