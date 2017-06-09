Ночные автобусы в Петербурге будут работать 3 ночи подряд

В связи с празднованием Дня России, ночные автобусы будут курсировать по Петербургу 3 ночи подряд. Они продублируют линии метрополитена в ночь на 10, 11 и 12 июня, сообщает «Пассажиравтотранс».

«Движение на маршрутах 1М, 2М, 3М, 4М, 5М будет осуществляться, как обычно, с 0:00 часов до 06:00 утра. Оплатить проезд можно покупкой разового билета или электронным проездным. Интервал движения составит 30 минут», – отметили на предприятии.

Там напомнили, что во время развода мостов автобусы следуют по укороченным трассам с добавлением к номеру литеры А и Б.