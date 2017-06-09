8 украинских пограничников пострадали при обстреле поселка под Мариуполем

Восемь украинских пограничников пострадали в результате обстрела минувшим вечером подконтрольного силовикам поселка городского типа Сартана близ Мариуполя в Донецкой области, сообщила 9 июня пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

По данным ведомства, ополченцы "открыли огонь по позициям пограничников Донецкого отряда, дислоцирующихся в Сартане". "Потерь среди личного состава пограничного подразделения нет, в то же время восемь пограничников получили контузию", — говорится в сообщении.

Как заявили в пресс-службе, с 18.30 до 19.00 (совпадает с мск) по пограничному подразделению было выпущено более 40 артиллерийских снарядов, в результате обстрела также повреждены здания и частично — техника.