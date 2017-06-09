Компания Л1 начинает заселение жилого комплекса «Лондон Парк»

С 29 июня 2017 года начнется вручение ключей жильцам первого и второго корпусов ЖК «Лондон Парк». 575 семей, а именно столько квартир в сданных домах, отпразднуют новоселье. Заселение будет завершено к 6 июля.

Введенные в мае этого года корпуса новостройки стали новой архитектурной доминантой района. Высота 30-этажных башен составляет 105 метров: это самые высокие жилые здания на севере города. Общая площадь домов, включая помещения коммерческого назначения, составляет 40 тысяч квадратных метров.

Проект выделяется интересными планировочными решениями и удобствами, присущими жилью более высокой ценовой категории. Квартирография представлена студиями, а также одно-, двух-, трех- и четырехкомнатными квартирами. Июнь – это последний месяц низких цен на квартиры в ЖК «Лондон Парк»: сейчас стоимость квадратного метра начинается от 79 тысяч рублей, но уже с июля цена непременно возрастет.

Жилой комплекс, расположенный недалеко от станции метро «Проспект Просвещения» в локации с развитой торговой и социальной инфраструктурой, относится к наиболее востребованному комфорт-классу. Это клубный проект с большой охраняемой внутридомовой территорией, на которой предусмотрены торгово-развлекательный и спортивный центры, детский сад, школа, многоуровневый паркинг на 2200 машиномест, игровые и спортивные площадки.

Завершение работ на двух других корпусах первой очереди намечено на конец текущего года.