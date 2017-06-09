Грабители ворвались к 96-летнему уроженцу Петрограда и связали его скотчем

Грабители обмотали скотчем 96-летнего петербуржца и заставили смотреть на ограбление собственной квартиры. Престарелый мужчина смог описать полиции приметы циничных преступников.

Как стало известно «Фонтанке», нападение произошло 8 июня, около половины второго дня. Пенсионер собирался выйти из квартиры на проспекте Народного Ополчения, но поджидавшие в коридоре двое незнакомцев сделать это ему не дали. Пожилого человека, который родился в 1920 году в Петрограде, злоумышленники затолкали в квартиру и связали липкой лентой.

Обездвиженный хозяин вынужден был наблюдать за тем, как парочка в чёрных кожаных куртках выносит из дома всё ценное. Что именно и на какую сумму – устанавливает полиция.

Позднее сотрудникам правоохранительных органов пенсионер рассказал, что грабителям на вид было около 30-35 лет, оба – в тёмном, у одного из них была припасена вместительная спортивная сумка и пакет.