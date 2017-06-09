Ввод визового режима с РФ обойдется Украине в $75 млн

Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что введение визового режима для Украины с Россией обойдется в 1,5–2 млрд гривен ($57,5–75 млн). Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Если мы вводим визовый режим, нам требуется как минимум 1,5–2 млрд гривен», — сказала Луценко.

Она также подчеркнула, что считает нецелесообразными подобные меры.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва предпримет ответные действия в случае введения Киевом виз для россиян.