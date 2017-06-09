Пистолеты-пулемёты и винтовку Мосина нашли в квартире в центре Петербурга

Винтовка царских времен обеспечила петербуржцу уголовное дело. Силовики, нагрянувшие с утренним визитом, нашли дома арсенал без документов.

Как стало известно «Фонтанке», 8 июня к 59-летнему жителю Адмиралтейского района с обыском пришли сотрудники правоохранительных органов. Оружие, как оказалось, у мужчины было представлено в ассортименте: пистолет-пулемёт Томпсона, пистолет-пулемёт Шпагина, пистолет ТТ, винтовку Мосина и сотню патронов изъяли и отправили на экспертизу.

Винтовку 1891 года признали пригодной для стрельбы.

Уголовное дело возбудили в тот же день. Мужчине вменяют незаконное хранение оружия, он отпущен под подписку о невыезде.