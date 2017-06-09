Еще
10:03 09.06.2017
Новость часа
09:31
За бомбу на "Пионерской" приняли завтрак пассажира
Пришлите свою новость!
09:59
Ввод визового режима с РФ обойдется Украине в $75 млн
09:50
На дамбе разбились две легковушки
09:42
Пистолеты-пулемёты и винтовку Мосина нашли в квартире в центре Петербурга
09:34
Благотворительные фонды Катара обвинили в поддержке терроризма
09:31
За бомбу на "Пионерской" приняли завтрак пассажира
09:26
СМИ: Российские пилоты массово уезжают в Китай
09:18
Момент схода поезда с рельсов в Белоострове попал на видео
09:10
На Шотмана обнаженный мужчина упал с высоты
08:53
Россия ограничила ввоз мяса и сыра из Бразилии
08:45
Адвокат Трампа не разрешил ему отвечать в Твиттере на заявления экс-директора ФБР
08:37
Первый чартер из Японии на южные Курилы стартует на следующей неделе
08:27
В вестибюле метро «Пионерская» ждут взрывотехников
08:21
Глава МИД Катара летит в Москву
08:13
Премьер Британии переизбралась в парламент
08:05
Сошедшая с рельсов в Белоострове электричка отогнана с места происшествия
01:55
В Михайловском саду покажут Малевича и Маяковского
01:40
В “Родине” продолжится ретроспектива Лопушанского
01:20
«Крылья на Неве» поймают волну у Заячьего острова
01:00
В Госдуме предложили выносить террористам смертные приговоры с отсрочкой
00:55
Путин рассказал про симпатии к американскому сенатору Маккейну
00:42
Facebook в поисках менеджера для работы с российскими властями
00:35
Контрактник из Соснового Бора сбил двоих в Петербурге
00:27
На место ЧП с электричкой в Белоострове выехали следователи
08/06
В Москве погибла внучка Никиты Хрущёва
08/06
Электричка сошла с рельсов в Белоострове
08/06
Под Лугой третью неделю горит полигон с отходами
08/06
Губернатор утвердил новый состав Топонимической комиссии
08/06
Ребенок неделю ходил с 6-сантиметровым осколком стекла в шее
08/06
В бухте Севастополя взорвали донную мину весом в тонну
08/06
СК проверил связь упавших с моста в Мурманске подростков с «группами смерти»
08/06
Фурсенко согласился не менять слова гимна "Зенита"
08/06
В юрслужбе ЗакСа сочли невозможным референдум по отзыву оппозиционных депутатов
08/06
Мотоциклисту-растеряхе с ЗСД донесли еще четыре миллиона
08/06
Сергей Фурсенко рассказал болельщикам "Зенита" о победе в Лиге Европы и новых футболистах
08/06
Водитель «Мерседеса» сгорел после ДТП во Всеволожском районе
08/06
Госстройнадзор: Храм Святой Нины в Полежаевском парке построен без разрешения
08/06
В Петербурге арестовали мурманскую дворянку за кухонный гарнитур на полмиллиона
08/06
Смольный увеличил прожиточный минимум на 80 рублей
08/06
На Новочеркасском водители массово поехали под «кирпич»
08/06
В Петербург приехал «Винзавод»
08/06
В Парголово сдан долгострой на 616 квартир
08/06
В Выборгском районе мужчина погиб после падения с 16 этажа
08/06
Команда военных поваров и пекарей ЗВО лидирует в конкурсе Минобороны РФ
08/06
В Петербурге открыли первый в России дом сопровождаемого проживания инвалидов
08/06
Станцию дегазации на «Новоселках» начнут строить к концу года
08/06
Навальный вернулся в Москву от испанских офтальмологов
08/06
Суд арестовал духовного лидера саентологов Петербурга
08/06
Hyundai передала FIFA машины для Кубка конфедераций
08/06
Коми обвинил администрацию Трампа во лжи
08/06
«Фонтанка» за 60 секунд – 8 июня
08/06
В Петербурге журналистам показали уникальный мюзикл
08/06
Сарсания отказался подтверждать возвращение Аршавина и Халка в "Зенит"
08/06
Луческу вернется. За вещами
08/06
Туроператоры отказываются назвать число петербуржцев, пострадавших от проблем с «Вим-Авиа»
08/06
Спецслужбы Абхазии передали ФСБ 5 предполагаемых террористов
08/06
Экс-глава ФБР: Трамп не просил прекратить расследование о «вмешательстве» России в выборы
08/06
Полиция эвакуировала Трафальгарскую площадь в Лондоне
08/06
Научное учреждение вынуждено продать недострой на Васильевском
08/06
В Петербурге оштрафовали за взяточничество главного инспектора Балтфлота
08/06
Депутаты Госдумы предложили отменить закон о блогерах
08/06
Путин поговорил с Си Цзиньпином в Астане
08/06
Матрас с подростками унесло в Финский залив
08/06
Новая «Игра престолов» установит рекорд по горящим каскадерам
08/06
В Петербурге мотоциклист выбросил 12 миллионов на ветер
08/06
Американский спутник связи выведен на орбиту "Протоном" и "Бризом"
08/06
СМИ: Луческу может продолжить работу в ФК "Зенит"
08/06
В финском аквапарке мальчик тонул под равнодушными взглядами посетителей
08/06
В РФ хотят запретить сервисы, позволяющие обходить блокировки сайтов
08/06
«Единороссы» предложили парламенту сажать на пять лет за «карусели» на выборах
08/06
Лавров поговорил с де Мистурой
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
09.06.2017 09:31

За бомбу на "Пионерской" приняли завтрак пассажира

Фастфуд, а не бомбу нашли на "Пионерской". Взрывотехники ОМОНа закончили работу на станции петербургского метрополитена около девяти утра.

Как стало известно "Фонтанке", в пакете, оставленном около 7.30 девятого июня на одном из банкоматов в вестибюле "Пионерской", были гамбургеры из "Макдоналдса". Видимо, забывчивый пассажир снимал деньги и оставил на терминале свой завтрак.

Из-за проверки бесхозного предмета станцию закрывали, как уверяет пресс-служба подземки, с 8.10 до 8.20.

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
В вестибюле метро «Пионерская» ждут взрывотехников
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
07.06.2017 10:09

Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ

11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14

Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой

Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37

Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем

30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
Материалы рубрики
Новости
Статьи
На дамбе разбились две легковушки
Пистолеты-пулемёты и винтовку Мосина нашли в квартире в центре Петербурга
За бомбу на "Пионерской" приняли завтрак пассажира
На Шотмана обнаженный мужчина упал с высоты
В вестибюле метро «Пионерская» ждут взрывотехников
Сошедшая с рельсов в Белоострове электричка отогнана с места происшествия
На место ЧП с электричкой в Белоострове выехали следователи
В Москве погибла внучка Никиты Хрущёва
Электричка сошла с рельсов в Белоострове
В бухте Севастополя взорвали донную мину весом в тонну
Грешники нашли утешение на Литейном
Казнь балетмейстера
Эхо Петербурга в киевском расстреле
Как украсть полмиллиарда на армейском угле
А девушки потом
Земля профсоюзов очищена огнем
Швабра без бирки довела до суда
Фон Мессинг довела силовиков до миллиарда евро
Как полиция потревожила «Вежливых людей»
Двенадцать разгневанных женщин
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В бухте Севастополя взорвали донную мину весом в тонну

В Петербурге мотоциклист выбросил 12 миллионов на ветер

Как железная дорога Россию и США соединила

Новости компаний
07.06.2017 10:09
Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ
11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37
Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем
30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34
Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами
Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
Фото предоставлено компаний FORT GROUP
19.05.2017 18:00
Детские клубы выручат родителей в выходные дни
20 и 27 мая родители смогут бесплатно отправить своих детей в увлекательное путешествие. Ребята встретятся с любимыми героями, узнают много интересного и нового. Отдохнут весело и с пользой.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10
Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз
Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
Fjord
05.05.2017 13:03
На квартиры ЮИТ ипотечная ставка снижена до 10, 25%
Квартиры во всех строящихся жилых комплексах ЮИТ в Санкт-Петербурге теперь можно приобрести в ипотеку Россельхозбанка и Газпромбанка на еще более выгодных условиях. 10, 25% – новая, сниженная ставка по ипотечным программам этих банков.
21.04.2017 16:34
ГК QBF выступила партнёром встречи предпринимателей Санкт-Петербурга
Во вторник, 18 апреля 2017 года, ведущие предприниматели и эксперты в области маркетинга собрались в Санкт-Петербурге на форуме «Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу».
Группа компаний «Эталон»
10.04.2017 10:20
ГК «Эталон» начинает продажи в новом проекте в Санкт-Петербурге
Группа компаний «Эталон» открыла продажи квартир в ЖК Fusion в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Проект реализует «Эталон-ЛенСпецСМУ» (входит в ГК "Эталон")
Фото: Осиченко Владимир
16.03.2017 18:20
​Петербуржцы присоединились к празднованию Дня святого Патрика
Кто сказал, что после 8 марта наступает затишье вплоть до 1 мая? Питерские лондонцы активно готовятся к празднованию Дня святого Патрика.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.