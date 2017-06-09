За бомбу на "Пионерской" приняли завтрак пассажира

Фастфуд, а не бомбу нашли на "Пионерской". Взрывотехники ОМОНа закончили работу на станции петербургского метрополитена около девяти утра.

Как стало известно "Фонтанке", в пакете, оставленном около 7.30 девятого июня на одном из банкоматов в вестибюле "Пионерской", были гамбургеры из "Макдоналдса". Видимо, забывчивый пассажир снимал деньги и оставил на терминале свой завтрак.

Из-за проверки бесхозного предмета станцию закрывали, как уверяет пресс-служба подземки, с 8.10 до 8.20.