Благотворительные фонды Катара обвинили в поддержке терроризма

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет опубликовали единый список из 59 физических и 12 юридических лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Среди них оказались ряд благотворительных фондов Катара, сообщает государственное информагентство Саудовской Аравии.

«Действия Катара в нарушение его обязательств включают поддержку и укрывательство элементов и организаций, которые угрожают национальной безопасности других государств», — отмечается в заявлении агентства. — «Большинство лиц из указанного списка связаны с Катаром и являются проявлением двуличной политики Дохи».

В списке оказались действующая с 1995 года благотворительная организация шейха Ида Аль Тани, а также один из пяти крупнейших благотворительных фондов в мире — Организация по оказанию гуманитарных услуг шейха Тани бен Абдаллы (RAF), передает «Лента.ру».

В свою очередь, Катар назвал необоснованным этот террористический список, сообщает РИА Новости.

8 июня министр иностранных дел эмирата Катар, шейх Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани заявил, что Доха не пойдет на уступки ради улучшения отношений с соседями по региону. «Мы никогда не будем готовы принести в жертву независимость нашей внешней политики», — отметил дипломат.

Чиновник прилетит в ближайшие дни в Москву, где с российским коллегой Сергеем Лавровым обсудит ситуацию в регионе.

5 июня, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Они обвинили Доху в поддержке террористических организаций, в том числе запрещенных в России группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида», а также в дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах.