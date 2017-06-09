Россия ограничила ввоз мяса и сыра из Бразилии

Россельхознадзор с 9 июня запретил поставки мяса и субпродуктов, а также сыра с 31 предприятия Бразилии. Как объяснили в Россельхознадзоре, в уведомлении компетентного ведомства Бразилии указано, что эти предприятия не могут в полной мере выполнять ветеринарно-санитарные требования России и ЕАЭС.

В списке — по девять производителей говядины и мяса птицы, 8 — свинины, два — сыра. Кроме того, ограничены поставки с предприятия по убою и разделке лошадей и с двух хранилищ мяса.