В вестибюле метро «Пионерская» ждут взрывотехников

Посторонний предмет на банкомате насторожил пассажиров «Пионерской» 9 июня. Закрывать станцию на время его проверки не стали.

Как стало известно «Фонтанке», сообщение о пакете, оставленном на аппарате в вестибюле станции, поступил в правоохранительные органы в 7.30. Терминал одного из банков Петербурга огородили лентой и приставили к нему сотрудника полиции. На место вызвали специалистов ОМОНа.

В ГУ Росгвардии по Петербургу и области факты вызова подтвердили.

В справочном метро сообщили, что «Пионерская» работает в нормальном режиме.