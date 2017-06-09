Глава МИД Катара летит в Москву

Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасем аль-Тани прибывает в Москву. Он обсудит с представителями России (в частности, с российским коллегой Сергеем Лавровым) ситуацию в регионе. Об этом сообщает источник в МИД России.

«Двусторонние отношения и ситуация в регионе. Такая повестка», — сказал источник.

Дипломатический скандал произошел утром 5 июня. Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром по обвинению в поддержке терроризма и террористических группировок. Позднее отношения разорвали также Йемен, Ливия, Мальдивы и Мавритания.