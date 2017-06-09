Сошедшая с рельсов в Белоострове электричка отогнана с места происшествия

Сошедшая вечером 8 июня с рельсов электричка только сегодня рано утром покинула место происшествия, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

"В 04:15 девятого июня электропоезд сошедший с рельс на перегоне "Поселок Белоостров" своим ходом убыл для проведения дальнейшего осмотра", – рассказали в пресс-службе.

Железнодорожное сообщение на участке полностью восстановлено.

Напомним, состав, который направлялся из Северной столицы в Кирилловское, сошел с рельсов около одиннадцати вечера. С ж/д полотна скатились два вагона. Они не опрокинулись. В электричке в это время находилось 50 пассажиров, никто не пострадал.