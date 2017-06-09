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09.06.2017 01:00

В Госдуме предложили выносить террористам смертные приговоры с отсрочкой

Глава комитета Государственной думы по безопасности Василий Пискарев 8 июня предложил разрешить судам выносить смертные приговоры с отсрочкой исполнения наказания до отмены моратория на высшую меру наказания.

Он уточнил, что предлагает выносить смертные приговоры в отношении террористов, но отсрочить его исполнение до того момента, когда «появится всеобщее осознание того, что эту меру наказания надо применять». «Приговор выносить, но не применять смертную казнь. Пусть [осужденный] отбывает наказание», — цитирует Пискарева РБК со ссылкой на РИА Новости.

«Наступит время, когда и Европа тоже поймет, что нужно применять эту меру наказания», — уверен он. К тому моменту у тех, кто отбывает наказание за терроризм, уже будет приговор», — отметил депутат. Отвечая на вопрос о возможности судейских ошибок, Пискарев указал на «полную гарантию от ошибок» на сегодняшний день — отсрочку исполнения приговора.
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Глава комитета Госдумы добавил, что намерен обсудить ​свою идею с экспертами, в числе которых известные адвокаты.

Мораторий на смертную казнь в России действует с 1996 года после вступления в Совет Европы. Срок моратория истекал зимой 2010 года, однако в конце 2009 года Конституционный суд продлил его действие до того момента, пока Госдума не ратифицирует протокол об отмене смертной казни. Высшей мерой наказания на сегодняшний день является пожизненное заключение.

 


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