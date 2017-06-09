Путин рассказал про симпатии к американскому сенатору Маккейну

Президент Владимир Путин рассказал о том, что сенатор США Джон Маккейн вызывает у него симпатию из-за «своего патриотизма». Об этом он сказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, который снял документальный фильм про российского лидера. Отрывок из ленты 8 июня появился в аккаунте телеканала Showtime на YouTube.

Как пишет РБК, в ходе беседы Стоун попросил российского лидера прокомментировать предложение Маккейна ввести вето против возможного снятия санкций с России. «В США много таких сенаторов, к сожалению», — ответил Путин. Вместе с тем он отметил, что Маккейн ему «симпатичен своим патриотизмом и своей последовательностью в защите интересов своей страны».

Президент добавил, что люди с такими убеждениями, как у сенатора Маккейна, «живут еще в старом мире и не хотят заглянуть в будущее». «Они не хотят видеть, как быстро меняется мир. Они не видят реальных угроз», — подчеркнул Путин.

Ранее, 30 мая, сенатор Маккейн отнес Владимира Путина и Россию к главным угрозам для международной безопасности. Он отметил, что политика Москвы беспокоит его в большей степени, чем «Исламское государство» (террористическая организация запрещена в России).

Премьера фильма запланирована на середину июня.