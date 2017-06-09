Facebook в поисках менеджера для работы с российскими властями

Вакансия менеджера по общественной политике в России появилась в разделе Careers в социальной сети Facebook 8 июня. Работа предполагает переезд в Польшу.

Согласно описанию вакансии, в обязанности менеджера будет входить мониторинг изменений в законодательстве, которые могут коснуться социальной сети, разъяснение политикам возможностей Facebook, а также взаимодействие со СМИ.

Кандидат, которому предстоит трудиться в Варшаве, должен знать русский и английский языки, а также иметь опыт общения с представителями российской власти. «Детальное знание законодательства России будет преимуществом», – добавили в Facebook.

О зарплате, которую предлагает компания кандидату, ничего не сообщается.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба вместе с Роскомнадзором разрабатывает законопроект, который позволит замедлять скорость доступа к иностранным сайтам, нарушающим российское законодательство. Причиной для подобной инициативы послужил многократный отказ Facebook и Twitter удалять противоправный контент.