На место ЧП с электричкой в Белоострове выехали следователи

Электричка, два вагона которой вечером 8 июня сошли с рельсов на переезде в Белоострове, следовала из Петербурга в Кирилловское. На место для проведения проверки выехали следователи и криминалисты Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Как стало известно «Фонтанке», на переезде машинист электрички тронулся на красный свет, после чего и произошел сход. В поезде в этот момент находилось 50 пассажиров, никто не пострадал. Комитет по транспорту помогает организовать доставку людей до мест назначения. Безопасность и порядок на станции обеспечивают сотрудники транспортной полиции.

В МЧС добавили, что контактный провод и рельсы не повреждены. На данном участке находится три пути, один из которых заблокирован сошедшим с рельсов поездом, но по двум другим организовано движение поездов.

В ликвидации последствий происшествия задействованы 135 спасателей.