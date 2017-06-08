Электричка сошла с рельсов в Белоострове

Электричка сошла с рельсов в Курортном районе Петербурга вечером 8 июня. Движение поездов на участке парализовано.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, поезд сошёл с путей на переезде в Белоострове около 23.00.

«Переезд перекрыт, пассажиры ловят попутки», – рассказал очевидец.

По данным «Фонтанки», с рельсов сошли только два вагона, при этом никто не пострадал.

Причины происшествия выясняются.

По данным «Водителя Петербурга», проезд автомобилей заблокирован. При движении с Выборгского шоссе объехать закрытый участок можно через садоводства на Александровском шоссе.