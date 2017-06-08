Губернатор утвердил новый состав Топонимической комиссии

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал распоряжение о доукомплектовании городской Топонимической комиссии. Документ опубликован на сайте Смольного 8 июня.

В новом составе 26 человек. Комиссию по-прежнему возглавляет вице-губернатор Владимир Кириллов. Среди новичков – директор Института культурных программ Елена Смирнова, библиотекарь Педагогического университета имени А. И. Герцена Алексей Алексеев, сотрудник библиотеки им. Федора Абрамова Геннадий Мартынов, руководитель Центра петербурговедения Центральной городской библиотеки им. В. В. Маяковского Зинаида Рудая, заместитель директора по научной работе Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского Борис Тихомиров , научный сотрудник государственного музея-заповедника «Петергоф» Андрей Терентьев , экс-сотрудник КГИОП, искусствовед, член Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест ИКОМОС Павел Платонов и доктор исторических наук, профессор кафедры новейшей истории СПбГУ, директор Санкт-Петербургского института истории Николай Смирнов.

Менять состав пришлось после того, как год назад четверо членов совещательного органа при губернаторе покинули его. Предшествовало этому заседание комиссии, на котором под давлением эксперты проголосовали за рекомендацию назвать мост в Красносельском районе города в честь первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. 15 июня 2016 года, в канун Петербургского международного экономического форума, Георгий Полтавченко подписал соответствующее постановление.