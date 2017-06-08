В бухте Севастополя взорвали донную мину весом в тонну

Операцию по подрыву немецкого снаряда времён Великой Отечественной войны провели в бухте Севастополя днём 8 июня. Сброшенный на город в июне 1941 года боеприпас в течение 76 лет лежал в 320 метрах от берега на глубине 17 метров.

Как сообщает региональное МЧС, для того чтобы обезвредить магнитно-акустическую донную мину типа «LMB» весом почти 1000 килограммов, необходимо было разработать операцию по её транспортировке от берега. Мина могла сдетонировать из-за перемены давления , магнитного поля или шума винтов. При этом в непосредственной близости, а снаряд лежал в 320 метрах от берега на глубине 17 метров, находился подводный газопровод высокого давления, гидротехнические сооружения, объекты Черноморского флота, фермы разведения моллюсков и другие объекты.

С помощью водолазов мину приподняли на несколько метров и оттащили в открытое море, где и был дистанционно произведён взрыв. «Спасатели проложили удлиненную взрывную сеть, чтобы произвести дистанционный подрыв на максимально безопасном расстоянии. Работы были усложнены ограниченной видимостью под водой, резкой сменой направления ветра и поверхностного течения. Из-за этого дважды была нарушена электрическая цепь. Водолазам Черноморского флота пришлось заново спускаться к мине, чтобы по-новому заложить подрывной заряд», – сообщает МЧС Севастополя.

В половине второго дня мину обезвредили пиротехники. В операции приняли участие 170 человек.