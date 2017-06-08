СК проверил связь упавших с моста в Мурманске подростков с «группами смерти»

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области Наталья Тростина 8 июня заявила, что спасатели продолжают поиски двух подростков, которые упали с моста через Кольский залив.

«Отрабатываются все версии, на данный момент приоритетная версия — несчастный случай», — приводит ее слова «Газета.ру» со ссылкой на «Интерфакс».

По ее словам, следователи не находят связи произошедшего с какими-либо «группами смерти» или проходящими в настоящее время экзаменами.