СК проверил связь упавших с моста в Мурманске подростков с «группами смерти»

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области Наталья Тростина 8 июня заявила, что спасатели продолжают поиски двух подростков, которые упали с моста через Кольский залив.
«Отрабатываются все версии, на данный момент приоритетная версия — несчастный случай», — приводит ее слова «Газета.ру» со ссылкой на «Интерфакс».
По ее словам, следователи не находят связи произошедшего с какими-либо «группами смерти» или проходящими в настоящее время экзаменами.
Двое подростков упали в Мурманске с моста через Кольский залив, который является самым длинным в мире автомобильным мостом за Полярным кругом.
7 июня президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о дополнительных механизмах противодействия склонению подростков к суициду, в том числе через социальные сети.
Поводом для новых статей Уголовного кодекса стало распространение «групп смерти», в которые якобы массово вступали подростки. Впервые информация о них была опубликована в статье «Новой газеты» весной 2016 года. 15 ноября в Солнечногорске по возбужденному Следственным комитетом уголовному делу был задержан администратор подобных пабликов Филипп Будейкин. Сейчас он находится под арестом в Петербурге. Ему вменяют гибель двух подростков. 11 мая он признал вину.